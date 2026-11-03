El AMBA se prepara para lluvias: pronóstico del SMN para este martes y el resto de la semana
El SMN anticipó un desmejoramiento paulatino de las condiciones climáticas para este martes en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
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Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- La inestabilidad climática regresa este martes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tras una mañana de abundante nubosidad, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo a la información a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el organismo oficial advirtió sobre la formación de tormentas aisladas a partir de la tarde, las cuales se mantendrán vigentes durante la franja nocturna.
Para ambas etapas del día, las previsiones técnicas ubican la probabilidad de caída de agua en un rango de entre el 40 y el 70 por ciento. En cuanto a las marcas térmicas, el termómetro alcanzará un pico de 22°C en horas vespertinas y descenderá hacia los 18°C al concluir la jornada.
El pronóstico del clima para los próximos días
Miércoles 4 de noviembre: el pasaje del frente dejará chaparrones residuales durante la madrugada, con chances de precipitación estimadas entre el 10% y el 40%. Con el correr de las horas el tiempo tenderá a mejorar, manteniendo cielo mayormente cubierto y un marcado repunte de la temperatura, que oscilará entre una mínima de 16°C y un registro tope de 25°C.
Jueves 5 de noviembre: se proyecta una jornada estable y sin riesgo de tormentas. El cielo permanecerá con escasa cobertura nubosa, con registros térmicos que partirán desde los 14°C y treparán hasta los 26°C durante la tarde.
Viernes 6 de noviembre: el cierre de la semana laboral mostrará un ambiente más fresco y ventoso, con marcas de entre 17°C y 22°C. Si bien las primeras horas registrarán baja probabilidad de lluvias, hacia la tarde y noche volverá la inestabilidad (10% al 40%).
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué clima se espera para hoy en el AMBA?
Se anticipan lluvias y tormentas aisladas a partir de la tarde y durante la noche.
¿Quién proporciona el pronóstico del tiempo?
El pronóstico es emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuáles son las temperaturas para hoy?
Se espera un pico de 22°C en la tarde, descendiendo a 18°C por la noche.
¿Qué clima habrá los próximos días?
El miércoles se prevén chaparrones residuales, el jueves será estable y el viernes regresará la inestabilidad.
¿Cuándo se espera la mejora del tiempo?
El tiempo mejorará el miércoles por la tarde, con temperaturas que alcanzarán hasta 25°C.
[Fuente: Noticias Argentinas]