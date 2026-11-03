La UNC reúne libros para bibliotecas comunitarias: qué se puede donar y dónde llevarlos

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La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) recibe donaciones de libros hasta el 13 de noviembre para ampliar las bibliotecas de espacios comunitarios donde se brinda apoyo escolar a niños y jóvenes.

La campaña “Libros en movimiento: libros que viajan, historias que llegan” es organizada por el Programa Puntos de Extensión UNC. Los ejemplares recolectados serán destinados a los lugares en los que se desarrollan estas actividades educativas.

Se pueden donar cuentos, novelas breves, libros ilustrados, poesías, historietas, cómics y diccionarios, además de otros géneros literarios infantiles y juveniles. Los materiales deben estar en buen estado.

No se reciben enciclopedias, manuales, libros universitarios, fotocopias ni ejemplares deteriorados.

Las donaciones se pueden entregar en los siguientes puntos de la ciudad de Córdoba:

- Feria del Libro Córdoba: stand 59.

- Pabellón Argentina: Ciudad Universitaria, de 9 a 17.

- Colegio Nacional de Monserrat: Obispo Trejo 294, de 9 a 17.

- Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano: La Rioja 1450, de 9 a 17.

La iniciativa busca que los chicos y jóvenes que asisten a los espacios de apoyo escolar dispongan de más materiales de lectura.

Adhieren a la campaña los clubes Talleres, Instituto y Belgrano, el Colegio Nacional de Monserrat, la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano y la Federación Universitaria de Córdoba (FUC).