Rosario sigue bajo alerta amarilla por tormentas: se esperan lluvias durante toda la jornada

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas para Rosario y la región durante este martes 3 de noviembre. A las 6, la temperatura era de 19,8°C, con una humedad del 80%, viento del este a 12 km/h y cielo parcialmente nublado, con relámpagos.

Según el organismo, se esperan tormentas fuertes durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 40% y el 70% durante los tres períodos de la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 18°C y una máxima de 23°C. El viento soplará del noreste durante la mañana y rotará al este por la tarde y la noche, con velocidades de entre 7 y 22 km/h.

Para los próximos días, el miércoles se espera una máxima de 26°C y el jueves otra jornada cálida, también con 26°C. El viernes la temperatura llegará a los 25°C, mientras que el sábado se anticipa un descenso térmico, con una máxima de 19°C y una mínima de 11°C.

Alerta municipal

El funcionario de Defensa Civil de la Municipalidad, Gonzalo Ratner, confirmó que continúa vigente la alerta amarilla por tormentas para la región y advirtió que durante lo que resta de la mañana y a lo largo de la tarde podrían registrarse distintos episodios de lluvias. “Algunas pueden alcanzar el nivel de fuertes, por eso hay que estar atentos”, señaló.

Según explicó, se esperan acumulados de entre 20 y 40 milímetros durante la jornada, con actividad eléctrica, ráfagas de viento y la posibilidad ocasional de caída de granizo en algunos sectores del área de cobertura. Ante este panorama, pidió mantener la prudencia, evitar los traslados innecesarios y circular con precaución en caso de tener que salir.

Ratner también recomendó seguir los informes meteorológicos que se vayan emitiendo y recordó que, ante cualquier inconveniente o situación de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con el 103 para solicitar asistencia.

Informe de Julián Maragliano.