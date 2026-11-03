FOTO: Tragedia en el Everest: un muerto y tres heridos tras choque de helicópteros

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- Un turista de nacionalidad india perdió la vida y otras tres personas resultaron heridas tras el choque de dos helicópteros en la región del monte Everest, en Nepal.

El accidente se registró cuando las aeronaves intentaban aterrizar en el helipuerto de Pheriche, ubicado cerca del campamento base de la montaña, a las 8.11 (hora local) a unos 4.300 metros de altitud.

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???? | En Pheriche, región del Everest en Nepal, dos helicópteros chocaron al aterrizar; un pasajero extranjero murió y otra persona resultó herida. https://t.co/A2BeDWitY8 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 3, 2026

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Los heridos incluyen a los pilotos de ambos helicópteros y un turista neozelandés, quienes fueron trasladados a un hospital y se encuentran en estado estable, según indicaron las autoridades locales.

Las aeronaves pertenecían a dos compañías privadas, Fishtail Air y Dynasty Air. Una de ellas transportaba pasajeros evacuados de la zona del Everest, entre los que se encontraban los dos turistas involucrados en el siniestro, mientras que la otra solo llevaba mercadería.

El choque se produjo durante las maniobras de aterrizaje en el helipuerto de Pheriche, un lugar frecuentado por el aumento de la actividad turística en esta época del año.

Este accidente se da en el marco de la temporada alta de senderismo en Nepal, donde incrementa el flujo de excursionistas y montañistas en la región del Everest, lo que hace habitual el uso de helicópteros para el traslado de visitantes y evacuaciones de emergencia.