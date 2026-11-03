La previa: conocé los números ganadores de hoy martes 3 de noviembre.

El número de sorteo 41399 de LA PREVIA se llevó a cabo el martes 3 de noviembre a las 10:15, destacando el número a la cabeza 3460, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Virgen).

1° 3460

2° 5307

3° 6864

4° 0031

5° 0090

6° 4915

7° 0051

8° 3845

9° 0082

10° 1457

11° 5127

12° 5144

13° 7711

14° 8338

15° 9442

16° 0984

17° 4435

18° 9083

19° 0614

20° 8367

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?

El sorteo número 41399 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?

El martes 3 de noviembre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?

El número a la cabeza fue 3460.

¿Qué significa el número 3460?

Se interpreta tradicionalmente como A primera (La Virgen).

¿Cuántos números se sortearon?

Se sortearon un total de 20 números.