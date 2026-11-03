La previa: conocé los números ganadores de hoy martes 3 de noviembre.
El sorteo número 41399 de La Previa se realizó el martes 3 de noviembre a las 10:15, con el número 3460 a la cabeza, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (La Virgen)'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41399 de LA PREVIA se llevó a cabo el martes 3 de noviembre a las 10:15, destacando el número a la cabeza 3460, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Virgen).
1° 3460
2° 5307
3° 6864
4° 0031
5° 0090
6° 4915
7° 0051
8° 3845
9° 0082
10° 1457
11° 5127
12° 5144
13° 7711
14° 8338
15° 9442
16° 0984
17° 4435
18° 9083
19° 0614
20° 8367
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41399 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 3 de noviembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3460.
¿Qué significa el número 3460?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (La Virgen).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.