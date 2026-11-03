Alquiler de armas y licencia trucha: las graves sospechas sobre el "inspector sicario"

La investigación judicial que sacude a la ciudad de Córdoba suma ribetes cada vez más oscuros en torno a la figura de Eric Gabriel Silva, el inspector municipal que permanece detenido en la cárcel de Bouwer desde el pasado 27 de septiembre.

El caso, originado tras una violenta balacera perpetrada contra una vivienda en barrio Patricios Oeste debido a un presunto reclamo de préstamos con intereses usurarios, dio un giro drástico tras los peritajes tecnológicos ordenados por la Justicia.

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De la extorsión armada al mercado negro de armas

Los hechos iniciales se remontan al ataque a tiros contra una casa de Villa La Tribu, donde un adolescente de 14 años resultó gravemente herido de bala. En aquella oportunidad, la rápida acción de los vecinos permitió capturar en flagrancia a los dos presuntos sicarios: el propio Silva y Lucas Leandro Ocaño. Días más tarde, el fiscal Andrés Godoy ordenó también la detención de la pareja del agente, Yaira Ayelén Farías, en cuyo domicilio se secuestraron municiones y diversos teléfonos celulares.

Sin embargo, el avance pericial sobre los dispositivos —específicamente el análisis de un iPhone 17— dejó al descubierto una trama criminal paralela mucho más amplia de lo imaginado. De acuerdo con la reconstrucción judicial, del aparato se extrajeron conversaciones explícitas que comprometen seriamente al inspector municipal.

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“Hay mensajes en los cuales otras personas a las que se está intentando identificar les preguntaban para alquilar armas de fuego, un revólver, una pistola, distintos elementos para cometer ataques”, detalló la investigación sobre el rol que habría desempeñado el agente comunal como presunto proveedor de armamento para terceros.

Intento de encubrimiento y una red de complicidades

El alcance del escándalo no se detiene en el negocio ilegal de armas. El análisis forense de las comunicaciones reveló que, apenas horas después de concretarse la detención de Silva el 27 de septiembre, compañeros de trabajo del municipio se comunicaron de urgencia con su pareja para intentar falsear su situación laboral.

Según consta en el expediente, los allegados consultaron a la mujer si poseía el usuario y la clave del Ciudadano Digital (Cidi) del imputado. El objetivo era claro: tramitar un pedido de licencia médica o administrativa apócrifa para justificar sus ausencias y simular que el agente continuaba cumpliendo funciones, ocultando así su paso por el penal de Bouwer.

El plan de encubrimiento finalmente se frustró cuando las autoridades municipales, alertadas por la situación, se presentaron ante la fiscalía para corroborar el estado del empleado, descubriendo que llevaba varios días tras las rejas.

Un historial judicial alarmante

La caída de Silva vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control interno en las administraciones públicas. Los registros de la causa exponen que el inspector municipal no era un improvisado en el ámbito delictivo:

• Antecedentes penales: Cumplió seis meses de prisión preventiva años atrás en el marco de una causa por robo calificado que aún aguarda elevación a juicio.

• Causas por violencia: Pesa sobre él un historial que incluye expedientes activos en el fuero de violencia familiar y en delitos contra la integridad sexual.

Informe de Juan Federico.