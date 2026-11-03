La RFEF suspende la Copa del Rey y la Copa de la Reina tras el fallecimiento de Jesús de Miguel

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido suspender por completo las competiciones oficiales de la Copa del Rey y la Copa de la Reina que estaban programadas para esta semana, específicamente los días martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de noviembre, tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, un delantero de 30 años del Tenerife.

El fatal incidente ocurrió durante un partido de Segunda División que se disputó el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde el jugador sufrió un impacto en el pecho tras un choque con el arquero del FC Andorra, Jesús Owono.

Como resultado de esta colisión, el jugador sufrió una parada cardiorrespiratoria y fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Tras ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un estado crítico, se confirmó su deceso durante la jornada del martes.

En respuesta a estos acontecimientos, la Policía Nacional ha iniciado una investigación a través del Grupo de Homicidios de Santa Cruz de Tenerife para aclarar las circunstancias del impacto y determinar posibles responsabilidades.

La decisión de la RFEF, encabezada por Rafael Louzán, amplía el aplazamiento que inicialmente solo había afectado a la jornada del martes.

Con esta medida, se posponen de manera integral los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, incluyendo enfrentamientos como Anaitasuna-Alavés, Pamplona-Eibar, Portugalete-Real Unión, entre otros, así como la tercera ronda de la Copa de la Reina, que incluye partidos como Celta-Espanyol y Levante-Eibar.

Esta suspensión por luto complica aún más el calendario, que ya presentaba una veintena de encuentros aplazados la semana anterior debido a un grave accidente ferroviario en Urda (Toledo), algunos de los cuales se reprogramarán durante el parón de selecciones.

Además, la RFEF ha cancelado otros actos oficiales, como la presentación del partido de la selección sub-21 contra Japón en Almendralejo y la presentación de Éder Sarabia como nuevo técnico del Espanyol.

En el ámbito de la liga, el FC Andorra, presidido por Gerard Piqué, ha solicitado formalmente a LaLiga la suspensión del partido programado para el próximo domingo frente al Mallorca en el Nou Estadi d'Encamp, debido al profundo impacto emocional que ha tenido este suceso en su plantilla, además de anunciar que brindará apoyo psicológico a sus jugadores.

Por último, la UEFA ha confirmado que se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de competiciones europeas de esta semana, y la RFEF comunicará en breve la nueva programación de los torneos.