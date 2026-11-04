Buscan avanzar con la regulación de trapitos: "Esperemos que no tardemos un mes como con Uber"

Tras la aprobación de la regulación de las aplicaciones de transporte, el Concejo Municipal de Rosario puso en agenda otro de los temas que genera reclamos de los vecinos: la actividad de los cuidacoches. La adhesión a la ley provincial de trapitos comenzó a tratarse en la Comisión Conjunta de Control, Obras Públicas y Gobierno, con la intención de avanzar hacia una normativa que permita ordenar la actividad y establecer mecanismos de intervención.

La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, confirmó el inicio del debate y expresó su expectativa de que el tratamiento sea más rápido que el de las aplicaciones de transporte. "Empezamos a tratar en la comisión conjunta el mensaje del instrumento que plantea la previsión de la actividad. Es un poco lo que manda la ley provincial de cuidar coches", explicó. Y agregó: "Esperemos que no tardemos un mes como lo hicimos con Uber y que podamos sancionar lo más rápido posible".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Uno de los puntos centrales será determinar cómo intervendrá el municipio frente a las distintas situaciones vinculadas con los cuidacoches y evitar que la actividad derive en otras conductas delictivas. Sobre ese aspecto, Schmuck señaló que el Ejecutivo tendrá participación de distintas áreas para abordar cada caso según sus características.

"El Ejecutivo municipal va a tener a varias secretarías comandando la intervención para poder distinguir a aquellos que son parte de organizaciones criminales y otras personas que están en situación de calle, que tienen problemas de adicciones y que requieren otra intervención de salud pública, de Desarrollo Humano por parte del municipio", sostuvo la titular del cuerpo legislativo. El debate continuará en el Concejo, donde buscarán avanzar con la adhesión a la normativa provincial.

Informe de Julián Maragliano.