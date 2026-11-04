Buscan avanzar con la regulación de trapitos: "Esperemos que no tardemos un mes como con Uber"
María Eugenia Schmuck confirmó que el Concejo comenzó a tratar la adhesión a la ley provincial y explicó cómo intervendrá el municipio para diferenciar a quienes integran organizaciones criminales de las personas que necesitan asistencia social y sanitaria.
04/11/2026 | 07:28Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck.
Tras la aprobación de la regulación de las aplicaciones de transporte, el Concejo Municipal de Rosario puso en agenda otro de los temas que genera reclamos de los vecinos: la actividad de los cuidacoches. La adhesión a la ley provincial de trapitos comenzó a tratarse en la Comisión Conjunta de Control, Obras Públicas y Gobierno, con la intención de avanzar hacia una normativa que permita ordenar la actividad y establecer mecanismos de intervención.
La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, confirmó el inicio del debate y expresó su expectativa de que el tratamiento sea más rápido que el de las aplicaciones de transporte. "Empezamos a tratar en la comisión conjunta el mensaje del instrumento que plantea la previsión de la actividad. Es un poco lo que manda la ley provincial de cuidar coches", explicó. Y agregó: "Esperemos que no tardemos un mes como lo hicimos con Uber y que podamos sancionar lo más rápido posible".
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La iniciativa había sido aprobada semanas atrás por la Legislatura santafesina. Ahora, el Poder Ejecutivo provincial promulgó la ley.
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Uno de los puntos centrales será determinar cómo intervendrá el municipio frente a las distintas situaciones vinculadas con los cuidacoches y evitar que la actividad derive en otras conductas delictivas. Sobre ese aspecto, Schmuck señaló que el Ejecutivo tendrá participación de distintas áreas para abordar cada caso según sus características.
"El Ejecutivo municipal va a tener a varias secretarías comandando la intervención para poder distinguir a aquellos que son parte de organizaciones criminales y otras personas que están en situación de calle, que tienen problemas de adicciones y que requieren otra intervención de salud pública, de Desarrollo Humano por parte del municipio", sostuvo la titular del cuerpo legislativo. El debate continuará en el Concejo, donde buscarán avanzar con la adhesión a la normativa provincial.
Informe de Julián Maragliano.
Lectura rápida
¿Qué tema se está tratando en el Concejo Municipal de Rosario? La actividad de los cuidacoches y la adhesión a la ley provincial de trapitos.
¿Quién es la presidenta del Concejo? La presidenta es María Eugenia Smuk.
¿Qué espera Smuk sobre el tratamiento de la normativa? Espera que sea más rápido que el tratamiento de las aplicaciones de transporte, como Uber.
¿Qué abordará el municipio respecto a los cuidacoches? Determinará cómo intervendrá frente a distintas situaciones y evitará conductas delictivas.
¿Qué áreas participarán en la intervención municipal? Varias secretarías del Ejecutivo municipal participarán en la intervención.