El Gobierno retirará el impuesto a los CEDEARs: "El problema es el desincentivo que vas a causar"

El Gobierno decidió retirar del proyecto de reforma financiera el artículo que proponía aplicar el impuesto a las Ganancias sobre los resultados de las operaciones con CEDEARs, luego de que la iniciativa generara preocupación entre los inversores. El cambio había quedado incluido en un borrador del proyecto, que contempla modificaciones a distintas normas del sistema financiero. Para analizar el alcance de la medida, el abogado tributarista Franco Rossi, del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich, explicó qué se buscaba modificar y cuáles podían ser sus consecuencias.

"Este es un artículo que está en el medio de un proyecto de ley que tiene cerca de 150 páginas, en donde se intenta modernizar el sistema financiero. Modifica la ley de cheques, la de obligaciones negociables, la de pagarés. Trata de simplificar y eliminar normas", explicó Rossi en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario. Sobre el impuesto en discusión, señaló que la propuesta buscaba equiparar el tratamiento fiscal de quienes invierten en acciones extranjeras directamente desde el exterior con quienes lo hacen mediante certificados negociados en el mercado argentino.

Para entenderlo, el especialista explicó que los CEDEARs permiten invertir en compañías internacionales desde Argentina, sin necesidad de transferir dinero a una cuenta en el exterior. "Es un instrumento que es como si se pusiera el traje de Google, aunque no es de Google, está respaldado con acciones reales. Entonces uno opera en el mercado local argentino un volumen determinado de acciones de Google, como si tuviera acciones de Google, pero en el mercado argentino", describió. Actualmente, quienes operan directamente en el exterior pagan Ganancias por la compraventa y los dividendos, mientras que en Argentina los CEDEARs tributan por los dividendos, pero no por la diferencia obtenida en la compraventa.

Rossi sostuvo que la iniciativa podía tener una justificación desde el punto de vista tributario, porque buscaba evitar diferencias entre instrumentos similares e incentivar las inversiones en empresas argentinas. Sin embargo, advirtió que el contexto económico local obliga a evaluar otros factores. "En Argentina, esos pesos que uno pone en CEDEARs, en verdad, lo que está haciendo en el fondo es cubrirse. Se está cubriendo", afirmó. Y agregó que estos instrumentos funcionan como una alternativa para proteger los ahorros frente a las variaciones del tipo de cambio.

En ese sentido, remarcó que el volumen operado con estos certificados creció considerablemente en los últimos años. "De septiembre de 2024 a septiembre de 2026 casi se quintuplicó el volumen operado en CEDEARs", precisó. Para el tributarista, gravar esas operaciones podía generar un efecto contrario al buscado por el Gobierno, ya que parte de los inversores podría retirar sus fondos del mercado local para operar directamente en el exterior. "Si hoy hay un volumen muy importante de CEDEARs, todo ese volumen de pesos que hoy está en el mercado argentino, en los bancos argentinos, opera en Argentina y se va a terminar yendo afuera. Y nosotros sabemos que lo que se va afuera en Argentina no vuelve", advirtió.

Además, Rossi cuestionó la forma en que estaba redactada la propuesta y señaló que podía generar situaciones injustas para los ahorristas. Como ejemplo, planteó el caso de una persona que compra una acción de Apple por 100 dólares y un año después sigue teniendo un activo que vale exactamente lo mismo. Si durante ese período el dólar en Argentina pasa de 1.500 a 2.000 pesos, una interpretación de la iniciativa podía hacer que pagara Ganancias por una diferencia originada únicamente en la variación cambiaria, aunque no hubiera obtenido una ganancia real en dólares. "Yo no gané un dólar, pero iba a pagar el 15% por la depreciación de la moneda argentina. Y eso era una locura, un disparate", sostuvo.

Finalmente, el especialista consideró que la discusión debe analizarse dentro del conjunto de la reforma financiera y no solamente desde la recaudación que podría generar el impuesto. "No tiene tanto que ver con a qué cantidad de gente afecta ni cuántos impuestos se dejan de cobrar, sino con el efecto que vas a causar o el desincentivo que vas a generar", concluyó. Y sobre la decisión oficial de retirar el artículo, señaló que una medida puede parecer razonable en otros países, pero tener consecuencias diferentes cuando se aplica a una economía con las particularidades de Argentina.

Entrevista de Hernán Funes.