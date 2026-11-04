Una profesora recibe a 30 chicos en su casa para ayudarlos con las tareas: "Es una linda rutina"

FOTO: Captura de video: el momento en el que los alumnos llegan a la casa de la docente.

Claudia Chamudis es profesora de Letras, vive en Empalme San Carlos, en el departamento Las Colonias, y desde hace siete años convirtió su casa en un espacio de encuentro y acompañamiento para los chicos del pueblo. Su historia se conoció masivamente después de que se viralizara un video de una bicicleteada escolar en la que unos 70 niños hicieron una parada para visitarla. "Cada vez que vuelvo a escuchar las voces, me emociono otra vez. Porque ese ''seño'' es la mejor manera que uno la pueda nombrar", contó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.

La iniciativa comenzó cuando se instaló definitivamente en la localidad y una vecina le pidió ayuda para su hija, a quien le costaba leer en voz alta. Después llegó otra consulta, esta vez por una prueba de inglés, y el boca a boca hizo el resto. "En un pueblo, no le puedo decir que no a una si le estaba ayudando a la otra. Así que se fue armando así, y ahora ya son como 30", relató. Para organizar los encuentros, dividió a los chicos en dos grupos, según sus edades.

Una vez por semana, los más grandes y los más pequeños tienen su espacio para hacer las tareas, repasar contenidos, leer, jugar y compartir algo para comer. "Muchos amigos me regalaron libros, juegos de mesa, entonces se llevan libros, jugamos algún juego. Y eso se fue armando una linda rutina semanal con los pibes. Es eso, nada más que eso, muy sencillo", explicó. Su casa, que antiguamente funcionaba como el boliche del pueblo, le permite recibir a todos con comodidad.

Chamudis también quiso destacar que su experiencia no tiene nada de extraordinario y que puede replicarse en otros lugares. "Yo digo que lo mío no es nada extraordinario. Doy clases en Santa Fe, en un profesorado, y un par de veces por semana vienen los chicos del pueblo. Es justamente para demostrar que todo ese amor que dan los pibes es factible si uno se organiza en comunidad", sostuvo. Y propuso que otras personas se animen a generar espacios similares: "Se pueden organizar un par de maestras jubiladas en alguna biblioteca popular, en algún saloncito que les presten".

En esos encuentros, la literatura aparece a través de distintas propuestas, pero también hay lugar para la imaginación y la creatividad. Los chicos inventan historias, dibujan y hasta producen sus propios fanzines. "Tengo la ventaja de que no tengo que acreditarlo, porque para eso está la escuela. Lo mío es más lúdico, es más de acompañar los procesos que hace la escuela. Es encontrar una excusa para vernos. Se trata más de eso", describió. Además, adelantó que se sumaron estudiantes universitarias con un proyecto de extensión para contar cuentos y trabajar con los más pequeños.

Con 34 años de trayectoria docente, Chamudis reivindicó el papel de la escuela y la importancia de que otras instituciones acompañen su tarea. "Amo el sistema educativo, no hay nada que me emocione más", afirmó. También consideró que los espacios de educación no formal cumplen una función importante en las localidades pequeñas, donde no siempre existen las mismas propuestas culturales y recreativas que en las grandes ciudades. "Los pibes entienden que la escuela es importante, que hacer la tarea es lo primero que tenemos en la lista", señaló.

La repercusión de la historia la sorprendió, aunque espera que sirva para multiplicar experiencias parecidas en otras comunidades. Lejos de considerar su iniciativa como un acto excepcional, la profesora pone el acento en los vínculos, la participación y el compromiso cotidiano. "No habría otra cosa que me pusiera más contenta que haya un montón de estos videítos y de estas experiencias que se replican, porque la verdad andamos necesitando buenas noticias para compartir", concluyó.

Entrevista de Verónica Maslup.