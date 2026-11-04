Restricciones viales por la llegada del papa León XIV: detalles y excepciones

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) anunció, a través de la Disposición 370/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que se implementarán restricciones de circulación para vehículos de distintas categorías en rutas nacionales debido a la visita del papa León XIV a Argentina.

Conforme al Decreto Nº1103/2026, la visita del Sumo Pontífice ha sido declarada de interés nacional, lo que incluye diversas actividades oficiales y protocolares. Como resultado, se establecerá un feriado el lunes 9 de noviembre de 2026 en todo el país.

El martes 10 de noviembre de 2026 será feriado únicamente en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 de noviembre se aplicará solo en la provincia de Buenos Aires.

Las actividades programadas para esos días, junto con los desplazamientos asociados, motivan la necesidad de implementar medidas especiales de seguridad, logística y ordenamiento del tráfico. Estas acciones buscan evitar que la circulación habitual, relacionada con el trabajo y la educación, interfiera en la seguridad durante la visita.

Por lo tanto, se determinó que los vehículos de categorías N2, N3, O3 y O4 no podrán circular por las rutas nacionales en los tramos y horarios especificados en la Disposición.

La normativa también prevé excepciones para ciertos vehículos que transporten bienes de carácter esencial, asegurando así que no se interrumpa el abastecimiento ni el desarrollo de actividades vitales para la sociedad. Entre los vehículos exceptuados se encuentran:

Transportes de leche cruda y sus derivados.

Vehículos de transporte de animales vivos.

Transportes de productos frutihortícolas en tránsito.

Medios de comunicación y prensa.

Vehículos de atención de emergencias.

Asistencia a vehículos averiados.

Cisternas de combustible y gas.

Transportes de gases para centros sanitarios.

Transporte de medicinas.

Vehículos para la disposición final de residuos sólidos urbanos.

Transportes que cumplan órdenes judiciales.

Vehículos de transporte de sebo, hueso y cueros.

La Dirección Nacional de Coordinación Interjurisdiccional de la ANSV se encargará de coordinar con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y Gendarmería Nacional la supervisión de la aplicación de estas restricciones y la posible constatación de infracciones.

Finalmente, se hace un llamado a las jurisdicciones provinciales, municipales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que colaboren en la difusión y ejecución de estas medidas, así como en la implementación de disposiciones similares en sus respectivos ámbitos.