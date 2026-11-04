Corral apuntó contra el socialismo por las leyes de seguridad de Pullaro: "La demora es inaceptable"

La discusión por el segundo paquete de leyes de seguridad impulsado por Maximiliano Pullaro profundizó las diferencias dentro de Unidos. Mientras el socialismo mantiene sus reparos sobre algunos puntos de las iniciativas, desde el radicalismo reclaman acelerar su tratamiento legislativo. El diputado provincial José Corral, exintendente de Santa Fe, defendió la propuesta del Ejecutivo y consideró que la Legislatura debe acompañar las herramientas solicitadas para continuar con la política de seguridad.

"De nuestra parte tenemos mucha convicción de que hay que darle a Maximiliano Pullaro las herramientas que pide, porque hay que seguir mejorando la seguridad", afirmó Corral en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario. Como argumento, recordó el primer paquete de reformas aprobado durante la gestión y mencionó la ley de narcomenudeo, la posibilidad de derribar búnkeres de drogas, el régimen de presos de alto perfil, la ley de inteligencia y las modificaciones al Código Procesal Penal.

El legislador destacó que esas medidas, junto con la inversión en patrulleros y la construcción de nuevas cárceles, permitieron avanzar en el control territorial y penitenciario. Sin embargo, cuestionó el tiempo que lleva pendiente la segunda etapa de reformas. "El gobernador hace ya cinco meses y veintipico de días que envió este conjunto de herramientas. Es una demora inaceptable, por lo menos para el bloque radical", sostuvo.

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Las diferencias con el socialismo

Consultado sobre el origen de las demoras, Corral apuntó directamente al socialismo, uno de los principales socios del frente oficialista. "Evidentemente que el socialismo tiene una mirada diferente que nosotros. Por eso hay debates y hay demoras que, diría yo, a esta altura son inaceptables", expresó. También consideró que las diferencias deben resolverse respetando el liderazgo del mandatario provincial: "Si hay diferencias, todo tiene que saldarse a favor de la voluntad del gobernador, que es quien lidera este proceso".

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En ese sentido, sostuvo que la responsabilidad de definir las políticas de prevención y seguridad corresponde al Ejecutivo y no a los organismos judiciales que participaron de las consultas. "La responsabilidad de llevar adelante la prevención y las políticas de seguridad es del gobernador y del equipo de gobierno. No es ni de la Corte, ni del Ministerio Público de la Acusación, ni de la Defensa. Cada uno tiene que llevar adelante su tarea, pero el liderazgo tiene que ser del equipo de gobierno, que es el que votó la ciudadanía", remarcó.

Las herramientas que reclama el Ejecutivo

Entre las iniciativas pendientes, Corral mencionó cambios vinculados con el Servicio Penitenciario, las recompensas para obtener información en tareas preventivas, las facultades de la Policía de Investigaciones y las reformas a la ley de inteligencia. En particular, defendió la posibilidad de establecer un aislamiento más riguroso para presos de alto perfil cuando, pese a las restricciones existentes, continúen cometiéndose delitos desde las cárceles. "Hay herramientas para evitar que se sigan cometiendo delitos en la cárcel", explicó.

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El diputado también reconoció que existen conversaciones para introducir modificaciones en algunos aspectos de los proyectos, aunque aclaró que no están dispuestos a resignar sus objetivos centrales. "Estamos mejorando en algunos aspectos cuestiones de redacción, de procedimiento, pero no lo fundamental. En lo fundamental queremos que la Legislatura respalde esta política de seguridad tan exitosa en la provincia de Santa Fe para seguir mejorando y para no volver atrás", afirmó.

Finalmente, Corral se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo legislativo y descartó que las diferencias representen necesariamente una ruptura dentro de Unidos. "Confío en que, dadas las circunstancias, sea un punto de maduración de este debate en la Cámara y podamos aprobar la gran mayoría de estas herramientas", señaló. Y concluyó: "Va a primar esta responsabilidad de no dejar al gobernador sin las herramientas que pide".

Entrevista de Hernán Funes.