Alpine apelará la sanción a Colapinto: el precedente que podría beneficiarlo

Buenos Aires, 3 noviembre (NA) - La escudería Alpine ha decidido presentar una apelación formal respecto a la sanción impuesta a Franco Colapinto, quien fue desplazado del octavo puesto al décimoquinto en el Gran Premio de México de Fórmula 1, lo que le impidió sumar puntos. El equipo busca obtener un resultado similar al que logró cuando realizó una acción parecida en el GP de Mónaco, donde recuperó los puntos "en el escritorio".

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) generalmente cierra los expedientes tras decidir las sanciones a los pilotos. Este fue el caso de Colapinto, quien recibió una penalización de diez segundos por no haber reducido lo "suficiente" la velocidad durante una bandera amarilla.

Alpine intentará reabrir el expediente mediante un recurso de "Derecho a Revisión", en el cual deberán presentar nuevos elementos que no fueron considerados en el análisis inicial, con el objetivo de demostrar que Colapinto no excedió los límites establecidos.

El "gris legal" que podría influir en la decisión de la FIA se refiere a la afirmación de que Colapinto no redujo la velocidad lo "suficiente" en una bandera amarilla, aunque no se especifica en el reglamento cuánto representa ese "suficiente".

Por lo tanto, Alpine, que ha presentado datos de telemetría, imágenes propias y declaraciones de los mecánicos, podría tener una oportunidad de ganar la disputa para revertir la sanción, ya que el argentino fue el primer piloto en atravesar la zona afectada tras el incidente entre Oscar Piastri (McLaren) y George Russell (Mercedes).

Tras el Gran Premio de Mónaco, los comisarios de la FIA habían impuesto dos sanciones de cinco segundos a Pierre Gasly, lo que lo despojó del tercer puesto en la pista. Sin embargo, el equipo francés logró ejercer su "derecho de revisión" al presentar nueva evidencia técnica sobre la medición de velocidad, logrando que la FIA anulara las sanciones originales y le devolviera el podio.