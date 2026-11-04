El aumento del boleto interurbano impacta en estudiantes y pasajeros: "Gasto mucho más"

El incremento de la tarifa del transporte interurbano generó preocupación entre los usuarios que dependen del colectivo para trasladarse a diario. En una recorrida por las paradas, Cadena 3 Rosario recogió testimonios de pasajeros que contaron cómo el ajuste modifica sus gastos y las dificultades que enfrentan para sostener los viajes.

Una de las pasajeras explicó que el impacto es mayor cuando necesita combinar distintos servicios: "Me toca tomar más de dos colectivos. Entonces, sumado al pasaje del propio colectivo, tengo que sufrir el aumento del interurbano. Me cambia bastante lo que es el gasto diario".

El boleto educativo gratuito apareció como una herramienta importante para quienes pueden acceder al beneficio. Una estudiante contó que, cuando no lo tiene, el costo del traslado la afecta, mientras que otra afirmó: "Si no, no me podría volver nunca para mi casa". Sin embargo, también hubo cuestionamientos sobre el alcance de la cobertura: una pasajera señaló que cuenta con dos pasajes gratuitos, pero consideró que son insuficientes.

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Otros estudiantes manifestaron que el aumento representa un esfuerzo adicional para sostener sus estudios. Una joven que cursa Veterinaria en Casilda explicó: "Como curso en Casilda, en la Facultad de Veterinaria, pago el boleto porque no soy de Rosario y no tengo el boleto educativo. Así que obviamente si sube, gasto mucho más". Sobre cómo organiza sus gastos, resumió: "Vamos viendo, se va cursando y se hace lo que se puede".

Además del impacto económico, algunos pasajeros cuestionaron la relación entre el precio y la calidad del servicio. "No coincide porque es bastante la tarifa", cerró una de las entrevistadas.

Informe de Julián Maragliano.