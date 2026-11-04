María Elvira Zalazar, la candidata respaldada por Javier Milei, triunfa en Florida
La republicana María Elvira Zalazar será representante por el Distrito 27 del "Estado del Sol".
FOTO: Se declaró ganadora en Florida una candidata apoyada directamente por Javier Milei
Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) - A pesar de la inminente derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término en Estados Unidos, el presidente argentino, Javier Milei, tiene un motivo para celebrar: ha logrado el triunfo de una candidata a la que apoyó directamente.
María Elvira Zalazar, de origen cubano, ha sido elegida para la Cámara de Representantes por el Distrito 27 de Florida, tras recibir el respaldo de Milei mediante un video en redes sociales.
En su mensaje, Milei instaba a los votantes del "Estado del Sol" a brindar su apoyo a Zalazar, quien durante su campaña se había distanciado de las políticas antiinmigratorias de Trump, argumentando que estas no lograban su objetivo de expulsar a criminales y terroristas, sino que afectaban directamente a la comunidad latina.
En este contexto, Zalazar, quien nació en Little Havana y es hija de exiliados cubanos, propuso una ley conocida como Dignity Act para regular las deportaciones.
Sin esperar los resultados finales, Zalazar se dirigió al público para celebrar su victoria, obteniendo más del 50% de los votos, en una competencia reñida frente al demócrata Elliot Rodríguez.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Quién ganó las elecciones en Florida?
La candidata apoyada por Javier Milei, María Elvira Zalazar, ganó en el Distrito 27 de Florida.
¿Qué porcentaje de votos obtuvo?
Zalazar logró más del 50% de los votos en una reñida competencia.
¿Qué ley propuso Zalazar?
Propondrá la ley Dignity Act para regular las deportaciones.
¿Cuál fue el apoyo de Milei?
Milei respaldó a Zalazar mediante un video en redes sociales.
¿Cuál es el origen de Zalazar?
Zalazar es de origen cubano y nació en Little Havana.
[Fuente: Noticias Argentinas]