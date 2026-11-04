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Victoria en Florida para la candidata respaldada por Javier Milei en las elecciones estadounidenses

La republicana María Elvira Zalazar será representante por el Distrito 27 del "Estado del Sol" tras recibir el apoyo directo de Javier Milei en su campaña electoral.

04/11/2026 | 07:18Redacción Cadena 3

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Se declaró ganadora en Florida una candidata apoyada directamente por Javier Milei

FOTO: Se declaró ganadora en Florida una candidata apoyada directamente por Javier Milei

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Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) - A pesar de los resultados desfavorables para Donald Trump en las elecciones de medio término en Estados Unidos, el presidente argentino, Javier Milei, tiene motivos para celebrar: la candidata que respaldó directamente ha logrado un importante triunfo.

María Elvira Zalazar, una republicana de origen cubano, ha sido electa para formar parte de la Cámara de Representantes por el Distrito 27 de Florida, después de haber recibido el apoyo de Milei a través de un video difundido en redes sociales.

En su mensaje, Milei instó a los votantes del "Estado del Sol" a elegir a Zalazar, quien, irónicamente, se había distanciado de las políticas antiinmigratorias de Trump durante su campaña, argumentando que estas no lograban expulsar a criminales y terroristas, sino que afectaban negativamente a la comunidad latina.

Zalazar, nacida en Little Havana y descendiente de exiliados cubanos, propuso una ley conocida como Dignity Act, destinada a regular las deportaciones.

Sin esperar los resultados del recuento final, Zalazar celebró su victoria con más del 50% de los votos, a pesar de la reñida competencia con el demócrata Elliot Rodríguez.

Lectura rápida

¿Quién ganó en Florida?
La candidata republicana María Elvira Zalazar fue electa para el Distrito 27.

¿Qué apoyo recibió?
Javier Milei respaldó su candidatura a través de un video en redes sociales.

¿Qué políticas criticó Zalazar?
Se distanció de las políticas antiinmigratorias de Trump durante su campaña.

¿Cuál fue su propuesta principal?
Propuso la ley Dignity Act para regular las deportaciones.

¿Cuánto apoyo obtuvo?
Zalazar celebró su victoria con más del 50% de los votos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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