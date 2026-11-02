"Va a ser una fiesta": los detalles de la misa del Papa ante una multitud en Buenos Aires

Monseñor Iván Dornelles, obispo auxiliar de Buenos Aires y encargado de la organización de la misa que el Papa León XIV celebrará el lunes 9 en el Monumento de los Españoles, anticipó que esperan una convocatoria de entre un millón y un millón y medio de personas sobre la avenida del Libertador. En diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, invitó a quienes todavía estén evaluando viajar a participar del encuentro: "Va a ser una fiesta, invitarlos a venir. Si estás dudando, si no sabés, si acá tenés un pariente en Buenos Aires o Gran Buenos Aires que te puede recibir, animate y venite para estos lados".

El religioso explicó que el papamóvil recorrerá más de dos kilómetros por la avenida del Libertador, desde Olleros hasta el Monumento de los Españoles, lo que permitirá que los asistentes puedan ver al Pontífice desde distintos puntos del trayecto. La misa está prevista para las 11.30, mientras que León XIV llegará alrededor de las 10. Por ese motivo, Dornelles recomendó acercarse temprano: "Como horario tope, yo creo que siete, ocho de la mañana ya hay que tratar de estar".

Sobre la inscripción para participar, aclaró que no será un requisito obligatorio para ingresar, sino una herramienta para que la organización pueda calcular la cantidad de asistentes. "Con o sin entrada podés entrar igual. No hace falta inscripción, pero la inscripción nos ayuda a nosotros a saber cuántos esperamos", precisó.

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En cuanto a los accesos, indicó que la calle Sarmiento permanecerá cerrada y no funcionará como ingreso para el público general. En cambio, habrá ocho entradas distribuidas entre las calles Bullrich y Olleros. También adelantó que se desplegarán voluntarios en las inmediaciones para orientar a los asistentes y que el operativo se coordina con el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires. "Invitamos a alguien, si vas a venir, planificar el viaje: ¿a qué hora voy a salir?, ¿qué medio de transporte voy a usar?, ¿cuáles son los ingresos?", recomendó.

Consultado sobre el mensaje que podría transmitir el Papa en una sociedad atravesada por divisiones políticas, dificultades económicas y conflictos sociales, Dornelles señaló que el lema elegido para el encuentro, "Bienvenidos todos", busca expresar un espíritu de apertura y fraternidad. "Creo que nos hace falta una cosa de mayor unidad y de poder pensar junto el país", sostuvo.

En esa línea, planteó que las diferencias de pensamiento son parte de la sociedad, pero consideró necesario encontrar puntos de acuerdo. "Pensamos distinto, pero por supuesto, y forma parte del ADN del ser humano, cada uno piensa distinto, elige, etcétera. Pero creo que algunos puntos deberíamos llegar a algunos acuerdos mínimos, que nos hagan hermanarnos y sentirnos al otro como alguien fraterno y cercano, y no como un enemigo", expresó.

Finalmente, explicó que el mensaje estará vinculado con la última encíclica del Pontífice y con la necesidad de volver a poner en el centro a las personas y sus necesidades. "Recentrarnos constantemente en seres humanos, en personas que amamos, que sufrimos, que nos disgustan cosas, que nos apasionamos y que necesitamos cosas esenciales para vivir", resumió. Dornelles reiteró la invitación a participar del encuentro y confirmó que la organización también contempla actividades para los jóvenes los días 8, 9 y 10.

Entrevista de Alberto Lotuf.