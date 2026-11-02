Tierra de santos: un espacio para descubrir las huellas de la santidad en Córdoba

Con la insignia “Córdoba, tierra de santos”, la propuesta busca poner en valor la historia espiritual de nuestra tierra y acercar a la comunidad el testimonio de hombres y mujeres que hicieron de su vida una expresión concreta del Evangelio.

A través del blog "Argentina, Tierra de Santos" (se puede acceder haciendo click aquí), se pueden conocer las semblanzas y biografías de santos como san José Gabriel del Rosario Brochero y san Héctor Valdivielso Sáez, además de beatos, venerables y siervos de Dios cuyas historias forman parte de la memoria espiritual del país.

El espacio también reúne información sobre causas de canonización abiertas, testimonios de fe, historias vinculadas a santuarios y oraciones para profundizar en el legado de quienes dejaron una huella en la Iglesia y en la sociedad.

La iniciativa del blog propone descubrir que la santidad no es una realidad lejana, sino una vocación posible y cercana, que puede expresarse en distintos ámbitos de la vida cotidiana: el trabajo, la familia, el servicio y el compromiso con los demás.

La visita apostólica del papa León XIV a Córdoba tendrá lugar el 10 de noviembre, con una misa central y multitudinaria en el predio de FAdeA como uno de sus puntos centrales.

Además, habrá una caravana hacia el Arzobispado (Av. Hipólito Yrigoyen 98), donde saldrá al balcón para bendecir a los fieles, y un encuentro en la Catedral con la comunidad religiosa.

En la preparación para este histórico acontecimiento eclesial, el blog “Argentina, tierra de Santos” busca acompañar a la comunidad y ofrecer contenidos que ayuden a vivirlo desde la fe y el encuentro.

Conocer a quienes nos precedieron es también reconocer las huellas de la fe en nuestra propia historia. Por eso, la invitación es a ingresar al blog, elegir una historia y descubrir el testimonio de quienes hicieron de su vida un camino de santidad.