Tierra de santos: un espacio para descubrir las huellas de la santidad en Córdoba
En el camino hacia el viaje apostólico de León XIV en Argentina, la sede de Córdoba invita a recorrer la historia de los santos, beatos y otros testigos de la fe argentina a través de un blog que reúne sus vidas, testimonios y legado.
02/11/2026 | 11:06Redacción Cadena 3
FOTO: Cura Brochero, el santo cordobés.
Con la insignia “Córdoba, tierra de santos”, la propuesta busca poner en valor la historia espiritual de nuestra tierra y acercar a la comunidad el testimonio de hombres y mujeres que hicieron de su vida una expresión concreta del Evangelio.
A través del blog "Argentina, Tierra de Santos" (se puede acceder haciendo click aquí), se pueden conocer las semblanzas y biografías de santos como san José Gabriel del Rosario Brochero y san Héctor Valdivielso Sáez, además de beatos, venerables y siervos de Dios cuyas historias forman parte de la memoria espiritual del país.
El espacio también reúne información sobre causas de canonización abiertas, testimonios de fe, historias vinculadas a santuarios y oraciones para profundizar en el legado de quienes dejaron una huella en la Iglesia y en la sociedad.
La iniciativa del blog propone descubrir que la santidad no es una realidad lejana, sino una vocación posible y cercana, que puede expresarse en distintos ámbitos de la vida cotidiana: el trabajo, la familia, el servicio y el compromiso con los demás.
La visita apostólica del papa León XIV a Córdoba tendrá lugar el 10 de noviembre, con una misa central y multitudinaria en el predio de FAdeA como uno de sus puntos centrales.
Además, habrá una caravana hacia el Arzobispado (Av. Hipólito Yrigoyen 98), donde saldrá al balcón para bendecir a los fieles, y un encuentro en la Catedral con la comunidad religiosa.
En la preparación para este histórico acontecimiento eclesial, el blog “Argentina, tierra de Santos” busca acompañar a la comunidad y ofrecer contenidos que ayuden a vivirlo desde la fe y el encuentro.
Conocer a quienes nos precedieron es también reconocer las huellas de la fe en nuestra propia historia. Por eso, la invitación es a ingresar al blog, elegir una historia y descubrir el testimonio de quienes hicieron de su vida un camino de santidad.
Lectura rápida
¿Qué busca la propuesta “Córdoba, tierra de santos”?
Poner en valor la historia espiritual de Córdoba y acercar a la comunidad el testimonio de hombres y mujeres que vivieron el Evangelio.
¿Quiénes son algunos de los santos mencionados en el blog?
Se destacan san José Gabriel del Rosario Brochero y san Héctor Valdivielso Sáez, entre otros beatos y venerables.
¿Cuándo se llevará a cabo la visita apostólica del papa León XIV?
La visita está programada para el 10 de noviembre.
¿Dónde se realizarán las actividades principales de la visita?
Las actividades incluirán una misa en el predio de FAdeA y una caravana hacia el Arzobispado.
¿Por qué es importante el blog “Argentina, tierra de Santos”?
Busca acompañar a la comunidad en la preparación para un acontecimiento eclesial histórico y ofrecer contenidos que fomenten la fe.