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El espectacular recibimiento a Boca en La Bombonera en el superclásico

Una multitud que colmó el templo xeneize recibió a puro color y pasión a sus jugadores al ingresar a la cancha para el esperado duelo ante River. Video.

01/11/2026 | 15:24Redacción Cadena 3

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La gran fiesta de los hinchas de Boca antes del Superclásico que todos esperan

FOTO: La gran fiesta de los hinchas de Boca antes del Superclásico que todos esperan

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 Los hinchas de Boca protagonizaron un impresionante recibimiento en la previa del Superclásico ante River, en una nueva edición del partido que paraliza al fútbol argentino.

El encuentro, correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, es fundamental para ambos equipos.

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Esto se debe a que Boca está metido de lleno en la pelea por la primera posición de la tabla anual que entrega el título de Campeón de Liga.

River, por su parte, busca asegurarse la clasificación a los playoffs luego de lo que había sido un complicado inicio de semestre.

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