Doña Jovita y el doctor Presman llevan al teatro una reflexión sobre la IA y la encíclica del papa

Doña Jovita y el doctor Carlos Presman compartirán escenario en una propuesta que combina humor, reflexión y actualidad. Se trata de Doña Jovita, ni tan inteligente ni tan artificial, la nueva obra que José Luis Serrano y el médico vienen preparando desde hace varias semanas y que tendrá su estreno el próximo sábado 7 de noviembre, a las 20, en el Teatro Comedia de Córdoba.

La puesta toma como punto de partida Magnifica Humanitas, la primera encíclica del papa León XIV, que pone al ser humano en el centro de la reflexión y plantea la necesidad de regular el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial.

El desafío será trasladar un texto de gran profundidad a un lenguaje accesible, con la mirada particular de Doña Jovita y la participación del doctor Presman. La tensión entre las distintas formas de entender el mundo de ambos personajes será uno de los ejes de la propuesta.

José Luis Serrano, quien encarna a la entrañable mujer del interior cordobés, vinculó el planteo de la obra con las personas que pueden quedar relegadas frente al avance tecnológico.

“Quienes pierden con la tecnología son los pobres, los viejos, descartados, y Doña Jovita es eso: mujer, pobre, vieja, del interior del interior. Es una de las descartadas”, sostuvo.

En ese sentido, Serrano destacó que conoce a muchas mujeres que representan esa realidad y las relacionó con el trabajo de los artesanos. “Conozco a las Jovitas verdaderas, que son como este chango que está haciendo el poncho para el papa (Erick Rojas), que están cerca del viento, el aire, el paisaje y de su esencia espiritual”, expresó.

Durante la entrevista, Doña Jovita también compartió una canción de su autoría, en una muestra del costado musical que forma parte de su personaje.

Por su parte, Carlos Presman explicó que asumirá el papel de médico dentro de la obra. Con humor, comentó: “Me es mucho más sencillo ser médico. Si no, sería actor”.

El profesional también se refirió al desafío de llevar el texto papal al escenario: “Asumimos un desafío: analizar esta primera encíclica de León XIV, que se publica un 25 de mayo, la fecha patria, y lleva por título Magnifica Humanitas. Asumimos el desafío de trasladar en clave de humor y en lenguaje accesible un texto de una densidad y trascendencia enorme”.

La intención, explicó, es que el público pueda entretenerse y, al mismo tiempo, reflexionar sobre el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en la humanidad.

La función será el sábado 7 de noviembre, a las 20, en el Teatro Comedia de Córdoba, con José Luis Serrano como Doña Jovita y Carlos Presman en escena.

Entrevista de "Amamos los Domingos"