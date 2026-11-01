FOTO: Comienza el juicio a Felicitas Alvite por la muerte de Walter Armand en La Plata

Buenos Aires, 1° noviembre (NA) -- El juicio oral contra Felicitas Alvite, conocida como la Toretto, se inicia este lunes, donde se la juzgará por la muerte del motociclista Walter Armand en abril de 2024. También estará en el banquillo de los acusados su amiga Valentina Velázquez, quien enfrenta cargos por su participación en la picada fatal.

El 2 de noviembre arranca el debate en el Tribunal en lo Criminal Nº2 de La Plata, situado en la calle 8, entre 56 y 57. Según informaron a la agencia Noticias Argentinas, las audiencias se llevarán a cabo durante toda esa semana: 2, 3, 4, 5 y 6 de noviembre a partir de las 09:00 hs.

Se prevé que durante el juicio declararán cerca de 100 testigos, convocados por la querella, la fiscalía y la defensa.

La querella está representada por Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando. La defensa de Alvite será llevada a cabo por los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, mientras que la defensa de Velázquez estará a cargo de la defensora oficial Raquel Ponzinibio. La Fiscalía será representada por el fiscal Martín Chiorazzi.

Felicitas está acusada de homicidio simple con dolo eventual, con una pena en expectativa de entre ocho y 25 años de prisión. Su amiga, que participaba en la picada al momento del siniestro, enfrenta cargos por prueba de velocidad temeraria.

Este medio habló con Milton Armand, hermano de la víctima, quien manifestó: "Estamos con mucha esperanza de que de una vez por todas se haga justicia, pero también con dolor por tener que atravesar este proceso".

"Queremos creer que esta vez los jueces van a obrar bien y no con beneficios, como se los dieron hasta ahora, porque esta persona está en la casa y hasta sin tobillera electrónica", agregó.

Milton expresó su deseo de que los jueces actúen conforme a lo que la sociedad espera de ellos y no permitan que alguien que cometió un acto tan grave permanezca impune. En sus palabras: "Ojalá los jueces den una prueba de lo que la sociedad espera de ellos y no que una persona que mató con alevosía y queriendo tapar todo esté como si nada en su casa".

Por su parte, NA consultó al defensor Flavio Gliemmo, quien destacó que Alvite se encuentra "ansiosa" y a la expectativa de la decisión del tribunal.