FOTO: Madre de Agostina Jalabert: "El regreso de Reverter es un avance en la búsqueda de justicia"

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) -- La madre de Agostina Jalabert, la modelo argentina asesinada en 2023 en Playa del Carmen, compartió sus sentimientos tras la detención en Argentina de Juan Manuel Reverter, acusado del femicidio. Para ella, su extradición es un paso significativo en la lucha por justicia que la familia ha sostenido durante tres años y ocho meses.

"Agostina está en nuestra cabeza 24 por 7. La extrañamos, la queremos ver y no podemos creer lo que este tipo le hizo", declaró la mujer a la Agencia Noticias Argentinas. En sus palabras también recordó el sufrimiento de su hija y la impotencia que han sentido a lo largo de este tiempo.

La madre cuestionó la falta de respuesta de Reverter y su entorno: "El que es inocente grita su inocencia". Aclaró que el proceso que se llevará a cabo en Argentina es un juicio de extradición, que no determinará la culpabilidad o inocencia del acusado, ya que esa decisión corresponderá a la Justicia mexicana.

"Esto es un avance. Este es un juicio de extradición acá, no se lo va a juzgar si es culpable o inocente; eso se va a hacer en México", explicó. Además, reconoció que desconoce cuánto tiempo podría llevar el trámite y que sus abogadas se encargarán de esta etapa.

Confirmó que Reverter permanece detenido en Ezeiza después de ser trasladado desde Miami en un vuelo escoltado y entregado a las autoridades argentinas. El hombre, de 38 años, fue deportado por Estados Unidos debido a su situación migratoria irregular, mientras que México lo reclama por el crimen de Jalabert. La causa ahora está bajo la jurisdicción de la Justicia federal de Lomas de Zamora y sigue vigente una circular roja de Interpol.

Por último, la mujer expresó su agradecimiento por el apoyo de los medios de comunicación durante este proceso y subrayó su importancia para mantener el caso en la atención pública. "La prensa fue muy importante en el proceso este de pedir justicia por Agostina", afirmó, y expresó su esperanza de que Reverter sea extraditado para ser juzgado en México.