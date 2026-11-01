El superclásico, con una supertransmisión de Cadena 3: seguí el Boca-River en vivo

FOTO: Cadena 3, en el templo xeneize para la transmisión.

FOTO: Cadena 3, en el templo xeneize para la transmisión.

FOTO: Cadena 3, en el templo xeneize para la transmisión.

FOTO: Cadena 3, en el templo xeneize para la transmisión.

Boca y River vuelven a paralizar al país con una nueva edición del superclásico y Cadena 3 realiza una cobertura especial para vivir cada detalle de la jornada.

La transmisión tiene una previa cargada de información, análisis y todo el color de uno de los encuentros más importantes del fútbol argentino.

El relato está a cargo de Gustavo Vergara, con los comentarios de Claudio Giglioni, para seguir de cerca cada jugada y las emociones de un partido que trasciende lo deportivo.

Seguí el Boca-River en vivo a través de la supertransmisión de Cadena 3.

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