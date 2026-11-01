El superclásico, con una supertransmisión de Cadena 3: seguí el Boca-River en vivo
La previa del duelo mayor del fútbol argentino arranca temprano, para vivir de cerca el color y la pasión del esperado partido. Relata Gustavo Vergara y comenta Claudio Giglioni. Seguí la transmisión.
01/11/2026 | 12:18Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3, en el templo xeneize para la transmisión.
FOTO: Cadena 3, en el templo xeneize para la transmisión.
FOTO: Cadena 3, en el templo xeneize para la transmisión.
FOTO: Cadena 3, en el templo xeneize para la transmisión.
Boca y River vuelven a paralizar al país con una nueva edición del superclásico y Cadena 3 realiza una cobertura especial para vivir cada detalle de la jornada.
La transmisión tiene una previa cargada de información, análisis y todo el color de uno de los encuentros más importantes del fútbol argentino.
El relato está a cargo de Gustavo Vergara, con los comentarios de Claudio Giglioni, para seguir de cerca cada jugada y las emociones de un partido que trasciende lo deportivo.
Seguí el Boca-River en vivo a través de la supertransmisión de Cadena 3.
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Lectura rápida
¿Qué evento se está cubriendo? Una nueva edición del superclásico entre Boca y River.
¿Quiénes están a cargo de la transmisión? El relato es de Gustavo Vergara y los comentarios son de Claudio Giglioni.
¿Cuándo se realiza la cobertura? En el día del superclásico, que paraliza al país.
¿Dónde se puede seguir el partido? A través de la supertransmisión de Cadena 3.
¿Por qué es importante este partido? Porque es uno de los encuentros más relevantes del fútbol argentino.