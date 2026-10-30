Consejos de expertos para decorar tu hogar en otoño sin caer en excesos

La llegada de las estaciones trae consigo cambios emocionantes, como el aire fresco, el follaje colorido y la comida reconfortante. El otoño es la época ideal para refrescar la decoración del hogar, ya sea cambiando los textiles ligeros por opciones más cálidas o incorporando colores más oscuros y propios de la temporada. Sin embargo, hay que tener cuidado de no caer en el exceso, ya que un hogar acogedor en otoño no debe sentirse sobrecargado.

La diseñadora de interiores Terri Brien afirmó: "La decoración de otoño debe ser una extensión natural del estilo de tu hogar, no como los pasillos de una tienda de sobrestock. Con un cambio en las texturas, colores más ricos, iluminación cálida y detalles pensados, puedes capturar la esencia del otoño sin que sea abrumador". Para lograr el equilibrio adecuado, se consultó a varios diseñadores de interiores sobre los errores más comunes que se deben evitar al decorar en esta época del año.

1. Decoración con palabras

Este tipo de decoración es especialmente poco apreciada por los diseñadores, aunque parece popular durante el otoño y el invierno. Fundas de almohadas, felpudos, alfombras y arte mural con frases pueden parecer una forma sencilla de traer la temporada a casa, pero los diseñadores coinciden en que estos elementos pueden tener un efecto contrario. Julia Newman, fundadora de Julia Adele Design, comentó: "Carteles y almohadas con frases como 'Agradecido' pueden hacer que una habitación se sienta excesivamente temática. Permite que el color y la textura representen la temporada".

2. Exceso de follaje artificial

Si bien decorar con follaje estacional es una gran opción durante todo el año, los diseñadores aseguran que usar plantas reales es fundamental. Las hojas artificiales de arce en tonos naranja y rojo no aportan lo que se espera a un espacio, y todos pueden notar que son de plástico. Jody Jones, fundadora de Blue Indigo Designs, sugirió: "Resiste la tentación de añadir montones de hojas falsas, vegetación plástica, ramas y calabazas. Cuando sea posible, obtén elementos reales de mercados locales o floristas. Pocos elementos reales crean una apariencia curada que una pila de imitaciones nunca podrá lograr".

3. Motivos otoñales demasiado literales

Calabazas, hojas de arce y camionetas son símbolos del otoño, pero los diseñadores advierten sobre la necesidad de no depender de ellos al decorar el hogar. Terri Brien expresó: "Me encantan las calabazas tanto como a cualquier persona, pero ¿realmente necesitamos verlas en cada superficie? Cuando las calabazas aparecen en el hogar en exceso, el efecto puede volverse abrumador". Si bien no se debe evitar su uso, la moderación es clave. En lugar de depender exclusivamente de motivos tradicionales, los diseñadores sugieren que el color y la textura sean los protagonistas para un toque más sutil y elegante.

4. Desordenar el espacio

Con tantas opciones de decoración otoñal a disposición, puede ser fácil sobrecargarse y comprar cada pieza que se admire. Sin embargo, decorar en exceso puede hacer que el hogar se sienta desordenado y visualmente abrumador, en lugar de acogedor. Jones recomendó: "La decoración de otoño se trata de la moderación. Unas pocas modificaciones pensadas, texturas ricas y elementos naturales harán que tu hogar se sienta acogedor y estacional sin parecer un escaparate".

5. Abusar del color naranja

El naranja es un color emblemático del otoño, pero no es el único. La estación ofrece una paleta rica y variada, y limitarse a los mismos tonos previsibles puede restarle valor a la temporada. En lugar de ello, los diseñadores sugieren inspirarse en todo el paisaje otoñal. Terri Brien aconsejó: "Intenta mezclar tonos terrenales como el verde musgo, marrón chocolate, ocre, arcilla y neutros cálidos. Especialmente me gusta incorporar estos colores a través de textiles como cuadros, rayas y sólidos con texturas ricas. Se sienten apropiados para el otoño sin anunciarlo a todos los que entran".

6. Ignorar la iluminación

Por último, no se debe subestimar el impacto que la iluminación puede tener en el espacio durante los meses más frescos. Terri Brien destacó: "Puedes tener la decoración de otoño más hermosa, pero si tu habitación está iluminada como un supermercado, estás perdiendo una de las maneras más sencillas de crear esa sensación acogedora de otoño". Se recomienda usar bombillas cálidas, iluminación de tarea y acento, interruptores regulables y apagar las luces de techo para lograr un ambiente envolvente. No olvides encender una vela de vez en cuando, ya que, según Brien, "un poco de luz de vela puede hacer más por una habitación que un carrito de compras lleno de decoraciones estacionales".