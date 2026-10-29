Consejos para disfrutar de los mums esta temporada: cuidado y elección adecuada

Con la llegada del otoño, embellecer el hogar se convierte en una prioridad para muchos. Una de las opciones más atractivas son los mums, conocidos también como crisantemos, que aportan color y frescura a cualquier espacio. Sin embargo, para disfrutar de su belleza durante más tiempo, es importante tener en cuenta algunos consejos sobre su compra y cuidado.

Según Dave Dowling, especialista en flores cortadas de Ball Seed, los mums pueden durar un mes o más si reciben el cuidado adecuado. "Hay formas de maximizar el tiempo de exhibición si se eligen bien las plantas", afirmó. Estas versátiles flores vienen en una amplia gama de colores y formas, desde el clásico estilo margarita hasta las variedades en forma de pompones. Florecen desde finales del verano hasta mediados del otoño, dependiendo de la variedad. Aunque son técnicamente perennes, generalmente se consideran anuales, ya que no siempre regresan de manera confiable cada año. Por ello, es recomendable disfrutar de una nueva planta cada temporada.

Una de las claves para prolongar la vida de los mums es elegirlos en el momento adecuado. Es tentador comprarlos cuando están en plena floración, pero esto puede acortar el tiempo de exhibición. "Lo ideal es comprar mums en capullo, cuando apenas comienzan a mostrar color", aconsejó Dowling. De esta manera, se logra disfrutar de más semanas de flores en casa, en lugar de perder tiempo mientras están en la tienda. Si se adquieren en plena floración, es probable que empiecen a marchitarse rápidamente al llegar a casa. Se debe buscar plantas con capullos compactos y una forma atractiva.

Además, es fundamental adquirir los mums tan pronto como estén disponibles en el mercado. "No esperes hasta que hayan estado en la estantería del minorista durante semanas", recomendó Dowling. Es mejor evitar aquellos que estén marchitos o desiguales, ya que no mejorarán en casa.

Una vez que se eligen las plantas adecuadas, seguir algunos consejos de cuidado puede hacer una gran diferencia. La correcta hidratación es esencial; Dowling enfatizó que un solo día de calor intenso puede arruinar los mums. "Permitir que los mums se sequen es probablemente el mayor error que cometen las personas", advirtió. Se debe regar en la línea del suelo y asegurarse de que la maceta esté bien empapada. En días soleados y ventosos, puede ser necesario regar una vez al día o más.

Otra recomendación es trasplantar los mums a macetas más grandes, lo que permite un mayor volumen de tierra y reduce la frecuencia de riego. Sin embargo, se debe tener cuidado al sacarlos de su maceta original, ya que los tallos son frágiles y pueden romperse fácilmente. Es importante que la nueva maceta tenga agujeros de drenaje, ya que a los mums no les gusta el agua estancada.

A diferencia de otras flores, como los caléndulas, los mums no volverán a florecer si se les quitan las flores marchitas. Sin embargo, es aceptable cortar las flores marchitas de colores como el blanco, que pueden dar una apariencia descuidada, si se desea mantener un aspecto más ordenado.

Para aquellos que desean que sus mums regresen el próximo año, es recomendable plantarlos en el suelo lo antes posible. Las condiciones climáticas influyen en su capacidad de perennizar; en climas cálidos como el de Georgia, pueden volver a florecer, mientras que en climas fríos como New York, es menos probable. Para aumentar las posibilidades de que regresen, se deben plantar tan pronto como se compren, sin esperar a que mueran en la maceta. También se puede considerar la opción de variedades más antiguas y resistentes de mums, disponibles en primavera.

Finalmente, es importante disfrutar de los mums durante la temporada. No se debe esperar que sobrevivan al invierno, y si lo hacen, será un bonus. Si regresan en primavera, se recomienda recortarlos a la mitad entre finales de junio y principios de julio para evitar que se vuelvan altos y flácidos, lo que fomentará un mayor crecimiento y floración, según Dowling.