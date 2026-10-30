Consejos para el riego en otoño: cómo cuidar tus plantas antes del invierno

El final de la temporada de jardinería puede llevar a muchos a guardar la manguera y el regador, pero es un error. Según Natalie Carmolli, experta en arbustos de Proven Winners ColorChoice Shrubs, el riego en otoño es una de las tareas más pasadas por alto. "Es lo más sencillo que puedes hacer para ayudar a tus plantas a sobrellevar el invierno", aseguró.

Además, se recomienda agregar mantillo a las camas y nuevas plantaciones antes de la llegada del frío, si no se ha hecho aún. Carmolli indicó que "una capa de 5 a 7 centímetros de corteza triturada o mantillo de madera ayuda a retener la humedad en el suelo, mantiene temperaturas más estables y protege las raíces durante los ciclos de congelación y descongelación".

La buena noticia es que se puede reducir el trabajo en el jardín en esta época. Fertilizar plantas en otoño no es recomendable, ya que se podría estimular un nuevo crecimiento justo antes del invierno. Asimismo, no se deben podar arbustos en esta temporada, a menos que haya una rama rota que deba ser retirada. "La poda tardía puede fomentar el nuevo crecimiento, y algunos arbustos, como muchas hortensias, ya están formando los brotes para las flores del próximo año", advirtió Carmolli.

Es importante entender por qué se debe continuar regando en otoño. A menudo, las personas asocian la caída de las hojas con el final del crecimiento, pero Carmolli destacó que "aún hay un crecimiento significativo bajo tierra". Las raíces siguen desarrollándose hasta que la temperatura del suelo desciende a aproximadamente 4°C. Regar bien las plantas en otoño les proporciona una ventaja ante las condiciones climáticas adversas que se avecinan, ayudándolas a enfrentar mejor el frío, los vientos secos y el suelo congelado.

Conocer el ciclo de vida de las plantas también facilita la decisión sobre el riego. Las plantas jóvenes y los plantones tienen raíces poco profundas que requieren un suelo húmedo para sobrevivir, mientras que las plantas maduras cuentan con sistemas radiculares extensos que pueden acceder a reservas de agua más profundas. Por ello, las plantas jóvenes necesitan más apoyo que las establecidas.

Las plantas que más se benefician del riego en otoño incluyen arbustos y perennes recién plantados. "Cualquier planta que se haya sembrado esta temporada no tendrá un sistema radicular bien establecido, por lo que dependerá de ti para mantenerse hidratada antes del invierno", explicó Carmolli. Cuanto más tarde se realice la siembra, más agua necesitarán para asentarse antes de que llegue el frío.

Los siempreverdes también requieren atención. Aunque las plantas que pierden sus hojas se vuelven inactivas, los siempreverdes como el boj, el acebo, el rododendro, el arborvitae y los tejos mantienen sus hojas o agujas durante el invierno, lo que significa que siguen perdiendo humedad. Una buena hidratación antes de que el suelo se congele es clave para prevenir el daño por invierno.

Los siempreverdes que se encuentran en lugares expuestos, como aquellos plantados en pasillos ventosos o en el lado sur o oeste de la casa, también requieren un riego adicional. El sol invernal calienta su follaje en días soleados y el viento extrae la humedad, por lo que se secan más rápidamente que los siempreverdes en zonas más protegidas.

Los arbustos y perennes en contenedores o camas elevadas también necesitan atención especial, ya que se secan más rápido que las plantas en el suelo. Si se tiene una planta perenne o arbusto en un contenedor, es importante recordar que está inactiva, no muerta, y sus raíces aún necesitan humedad. Si se han trasladado los contenedores a un garaje o cobertizo sin calefacción, es recomendable regarlos cada pocas semanas para mantener el suelo húmedo. Lo mismo aplica para los contenedores que se encuentran bajo aleros o cerca de la fundación de la casa, donde la lluvia y la nieve no llegan fácilmente.

En cuanto a la frecuencia de riego en otoño, se sugiere un estimado de aproximadamente 2.5 centímetros de agua por semana, ya sea por lluvia o riego. "Si no ha habido una lluvia abundante en una semana a diez días, es momento de regar", aconsejó Carmolli. Es mejor realizar un riego profundo y lento en lugar de una rápida pulverización, asegurando que el agua llegue a las raíces. Un sistema de riego por goteo o dejar que la manguera gotee en la base de la planta son métodos efectivos.

Es fundamental regar por la mañana o al mediodía para evitar que las plantas permanezcan húmedas durante la noche, cuando las temperaturas bajan. A diferencia del verano, donde el riego puede ser diario, en otoño se riega con menor frecuencia. Las temperaturas más frescas y los días más cortos significan que se pierde menos agua del suelo, por lo que se puede regar mucho menos. Sin embargo, es importante no excederse para evitar que el suelo se vuelva encharcado.

Finalmente, una vez que las hojas hayan caído y se haya tenido un par de heladas, puede surgir la tentación de dejar de regar. Sin embargo, Carmolli advierte que se debe continuar hasta que el suelo se congele. "En muchas áreas, eso ocurre a finales de noviembre o diciembre, dependiendo de la ubicación y el clima de cada año", explicó. Es recomendable realizar un último riego profundo justo antes de la congelación, especialmente para los siempreverdes. En zonas más cálidas, si se presenta un período de clima templado y seco donde el suelo se descongela un poco, no está de más ofrecer un extra de agua a los siempreverdes.