Nelson Castro salvó a una pasajera en un vuelo a Roma: "Estuvo al borde del paro cardíaco"
El periodista y médico intervino de urgencia durante un viaje rumbo a la capital italiana y logró estabilizar a una mujer con un grave cuadro cardíaco hasta la llegada de una ambulancia.
FOTO: Nelson Castro.
Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) – El periodista y médico Nelson Castro asistió de urgencia a una pasajera que sufrió una grave descompensación cardíaca en pleno vuelo rumbo a Roma y logró estabilizarla hasta que recibió atención especializada.
Castro viajaba a Italia para integrar la comitiva de periodistas que acompañará al papa León XIV a bordo del avión papal durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú.
Según la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el episodio ocurrió durante el vuelo, cuando una mujer sufrió una emergencia médica que puso en serio riesgo su vida.
"La señora tuvo un bloqueo cardíaco severo. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río. La paciente estuvo al borde del paro", relató Castro.
El periodista y médico explicó que la pasajera presentaba un cuadro de extrema gravedad, con una presión arterial de apenas 60/30, por lo que debió intervenir de inmediato para asistirla.
"La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital. Estaba con 60/30 de presión", señaló el conductor.
La rápida intervención permitió mantener estabilizada a la mujer hasta que pudo recibir asistencia médica especializada y ser trasladada a un centro hospitalario.
A pesar de la tensión vivida a bordo, Castro relató lo sucedido con entusiasmo y expresó: "¡Viaje con trabajo médico a bordo. Vamosssss!!!!!!!".
El episodio volvió a poner de manifiesto la doble vocación de Castro, quien además de desarrollar una extensa trayectoria en el periodismo argentino es médico neurólogo.
/Inicio Código Embebido/
Se agrandó la familia. Quién es Antonella Silguero, la joven que espera el cuarto hijo de Hernán Crespo
El DT de 51 años y su pareja de 33 confirmaron la noticia en redes tras más de cuatro años de relación. La historia del entrenador y la joven.
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el vuelo?
Una pasajera sufrió una grave descompensación cardíaca que requirió atención urgente.
¿Quién asistió a la mujer?
El periodista y médico Nelson Castro fue quien brindó la asistencia necesaria.
¿Cuándo ocurrió el incidente?
El episodio tuvo lugar durante un vuelo rumbo a Roma el 4 de noviembre.
¿Dónde fue trasladada la paciente?
La mujer fue llevada a un hospital tras ser estabilizada por Castro.
¿Cómo se sintió Castro tras el evento?
El médico expresó entusiasmo y satisfacción por haber podido ayudar a la pasajera.
[Fuente: Noticias Argentinas]