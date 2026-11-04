Nelson Castro salvó a una pasajera en un vuelo a Roma: "Estuvo al borde del paro cardíaco"

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) – El periodista y médico Nelson Castro asistió de urgencia a una pasajera que sufrió una grave descompensación cardíaca en pleno vuelo rumbo a Roma y logró estabilizarla hasta que recibió atención especializada.

Castro viajaba a Italia para integrar la comitiva de periodistas que acompañará al papa León XIV a bordo del avión papal durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú.

Según la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el episodio ocurrió durante el vuelo, cuando una mujer sufrió una emergencia médica que puso en serio riesgo su vida.

"La señora tuvo un bloqueo cardíaco severo. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río. La paciente estuvo al borde del paro", relató Castro.

El periodista y médico explicó que la pasajera presentaba un cuadro de extrema gravedad, con una presión arterial de apenas 60/30, por lo que debió intervenir de inmediato para asistirla.

"La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital. Estaba con 60/30 de presión", señaló el conductor.

La rápida intervención permitió mantener estabilizada a la mujer hasta que pudo recibir asistencia médica especializada y ser trasladada a un centro hospitalario.

A pesar de la tensión vivida a bordo, Castro relató lo sucedido con entusiasmo y expresó: "¡Viaje con trabajo médico a bordo. Vamosssss!!!!!!!".

El episodio volvió a poner de manifiesto la doble vocación de Castro, quien además de desarrollar una extensa trayectoria en el periodismo argentino es médico neurólogo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/