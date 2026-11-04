Preparan un millón y medio de hostias por la visita del Papa: "León XIV no dará la comunión"

La visita del papa León XIV a la Argentina demandará un operativo litúrgico de dimensiones extraordinarias. Uno de los principales desafíos será garantizar la distribución de la comunión durante las tres misas que celebrará el Pontífice, para las que se calcula la utilización de alrededor de 1,5 millones de hostias. Rodrigo Martínez, coordinador del área de Liturgia del equipo nacional para la visita papal, explicó en diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario cómo se prepara el dispositivo y reconoció que se trata de una organización inédita por la cantidad de personas involucradas.

"El número es correcto, es ese cálculo que hicimos de un millón y medio de hostias", confirmó Martínez. De todas maneras, aclaró que se trata de una estimación porque todavía no es posible conocer con precisión cuántos fieles asistirán a las celebraciones ni cuántos recibirán la comunión. "La idea es que pueda haber este momento central de nuestras misas, que es la comunión, y que se pueda vivir como corresponde, con todos los preparativos que hacen falta", señaló.

Unos 3.000 sacerdotes y 7.000 ministros para distribuir las hostias

El operativo contempla la participación de alrededor de 1.000 sacerdotes por misa. Algunos estarán ubicados en un sector especialmente asignado cerca del altar para concelebrar, mientras que otros podrán participar junto a sus comunidades. También habrá diáconos permanentes y seminaristas. "Podemos decir un número de unos 3.000 sacerdotes que van a participar en torno a las tres celebraciones", precisó el coordinador.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A esa cantidad se sumarán cerca de 7.000 ministros extraordinarios de la comunión, que tendrán a su cargo la distribución entre los fieles. Se trata de laicos, tanto hombres como mujeres, que reciben una autorización especial de la Iglesia para cumplir esa función cuando la cantidad de asistentes o las circunstancias lo requieren. Martínez aclaró que León XIV no entregará personalmente las hostias a los asistentes. "El Papa no va a dar la comunión más que a los dos diáconos que lo asisten, y nada más", explicó. Después, los sacerdotes y los ministros extraordinarios se encargarán de distribuirla entre el público.

Quiénes fabricaron el millón y medio de hostias

La elaboración de las hostias también requiere una organización especial y debe respetar las disposiciones de la Iglesia. Martínez explicó que la materia para fabricarlas tiene que ser exclusivamente harina de trigo y agua, sin conservantes, aditivos ni ningún otro agregado. "No tiene que tener ningún conservante, ningún aditivo, ningún agregado, nada", remarcó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Aunque existe una tradición de comunidades religiosas dedicadas a esa tarea, no es una actividad exclusiva de las monjas. "Está abierto a cualquier otra persona, pero tiene que tener una supervisión y una autorización de los obispos", indicó. Para las celebraciones en el país, las hermanas Hijas de San José elaboraron las hostias destinadas a Córdoba y Buenos Aires, mientras que las religiosas de la Visitación, en Pilar, prepararon las correspondientes a Luján. "Trabajaron mucho tiempo para llegar a este número de hostias que vamos a utilizar", destacó.

También habrá confesores en los predios

La organización contempla además espacios para que los fieles puedan confesarse antes de las celebraciones. Según explicó Martínez, habrá sacerdotes disponibles en distintos puntos de los predios durante las vigilias, los momentos de oración y las horas previas a las misas. Los confesores estarán identificados con estolas moradas, el color litúrgico correspondiente al sacramento de la reconciliación.

Para todo el operativo se confeccionaron 4.500 estolas blancas y alrededor de 100 moradas para cada misa, todas con el logo de la visita papal y la imagen de la Virgen de Luján. La indumentaria será utilizada por los sacerdotes que celebren y por quienes estén destinados a escuchar confesiones.

Por qué los fieles no recibirán el vino durante la comunión

Martínez también explicó cómo será la distribución del vino durante las misas. El Papa consagrará el cáliz que utilizará durante la celebración y habrá otros destinados a los sacerdotes que concelebren, quienes podrán comulgar bajo las dos especies, es decir, con el pan y el vino. Para el resto de los asistentes, en cambio, la comunión será únicamente con las hostias.

El coordinador reconoció que ofrecer el cáliz a todos los fieles supondría una dificultad logística muy grande. "Habría que pensar una cosa, pero ya que tengan que comulgar los mil sacerdotes que van a estar también nos implica tener muchísimos cálices y el vino correspondiente", explicó. También recordó que en algunas parroquias se conserva la práctica de mojar la hostia en el vino antes de entregarla, una modalidad conocida como intinción. Sin embargo, consideró que trasladarla a una celebración multitudinaria como las previstas para la visita de León XIV sería muy difícil de organizar.

Entrevista de Alberto Lotuf.