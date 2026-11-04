Mendoza transmitirá en vivo las celebraciones del papa León XIV en pantalla gigante

El Gobierno de la provincia de Mendoza ha anunciado que realizará una transmisión en vivo de las celebraciones del papa León XIV a través de una pantalla gigante, que será ubicada en el predio de la Virgen. Esta iniciativa tiene como finalidad ofrecer un espacio de encuentro para aquellos que no puedan viajar a Buenos Aires o Córdoba.

En una reunión celebrada entre el gobernador Alfredo Cornejo, el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Daniel Colombo, y el vocero de la Arquidiócesis, Marcelo De Benedectis, se coordinaron acciones para facilitar la participación de los mendocinos en la visita del papa.

Durante el encuentro, se acordó la instalación de una pantalla gigante en el predio de la Virgen, con el propósito de transmitir en vivo las principales celebraciones de la agenda papal. Esto permitirá a los habitantes de Mendoza participar en estos eventos religiosos y compartir la experiencia en comunidad.

El gobernador destacó la relevancia de este lugar como punto de encuentro: "El predio de la Virgen es un lugar muy significativo para Mendoza. Allí, tuvimos la oportunidad de recibir a Juan Pablo II en 1987, y hoy representa un espacio de encuentro para volver a unirnos como comunidad en torno a esta visita papal".

El arzobispo también señaló que la transmisión permitirá acompañar a distancia tres momentos centrales de la agenda del Papa. El primero de ellos será la Santa Misa programada para el lunes por la mañana en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, donde el Santo Padre se reunirá con el pueblo argentino.

Además, el martes por la tarde se llevará a cabo la vigilia juvenil, un evento de gran importancia para los jóvenes, que también podrá seguirse desde el predio de la Virgen. Por último, el miércoles por la mañana se transmitirá la celebración de despedida del Papa, que incluirá la Santa Misa en Luján.

"Cada una de estas celebraciones expresa una riqueza y una identidad muy particular. Queremos que el pueblo mendocino pueda participar, aun a la distancia, de este encuentro y sentirse parte de este abrazo a León", afirmó el arzobispo Colombo.

Finalmente, tanto el gobernador como el arzobispo invitaron a la comunidad mendocina a sumarse a las actividades y a vivir este acontecimiento como una oportunidad de encuentro, fe y celebración compartida, dando la bienvenida al Santo Padre.