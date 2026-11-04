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Relatos del crimen: el cuento de los "chicos bien"

Dos tienen 23 años y el restante, 22. Junto al padre de uno de ellos, de 75 años, están acusados de haber captado millonarias inversiones bajo inversiones que terminaron por convertirse en un fraude. El impactante audio de las amenazas.  

04/11/2026 | 11:16Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Traders. Los primeros operativos se produjeron en agosto de 2024. (Archivo)

FOTO: Traders. Los primeros operativos se produjeron en agosto de 2024. (Archivo)

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Otra vez, una promesa de multiplicar las inversiones que voló por los aires. Criptomonedas, activos digitales, rendimientos. Todo a un solo clic. El sueño de la vida fácil. Todo, absolutamente falso. 

En nuestro canal de You Tube, en esta nueva entrega de Relatos del Crimen, Juan Federico te cuenta la historia completa de un grupo de jóvenes de Córdoba que generaron una estafa millonaria jugando con la ambición ajena. 

Una treta en la que las apariencias terminaban por convertirse en el engaño principal. Un chico “bien” que hoy, preso en Bouwer, terminó por convertirse en un delincuente con las peores mañas, según presume la Justicia. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A fines del año pasado, cuando ya llevaba varios meses detenido, se descubrió que en su celda Aaron Neyen Santamaría (23), el principal protagonista de esta historia, tenía cocaína y marihuana fraccionada para la venta dentro del pabellón, según se presume. Junto a otros dos presos, uno de ellos acusado de un homicidio, ahora afronta una nueva causa penal.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

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