FOTO: Causa por la desaparición de Gloria Gallardo: juicio para su hija y yerno tras 12 años

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- La Fiscalía de Instrucción 2 de Villa Dolores, bajo la dirección del fiscal subrogante José Tolosa, ha elevado a juicio la causa relacionada con el homicidio de Gloria Gallardo, quien desapareció en febrero de 2014 en la provincia de Córdoba. En este caso, se encuentran imputados y detenidos su hija y su yerno.

La desaparición de Gloria Gallardo tuvo lugar hace 12 años en la localidad cordobesa de Yacanto. Aunque su cuerpo nunca fue encontrado, la fiscalía considera que su asesinato está debidamente acreditado, lo que llevó a que la investigación se extendiera hasta la actualidad, culminando en la elevación del caso a juicio.

Según los informes, a Yamila Micaela Gallardo y Hugo Alberto Suárez se les imputa el delito de "homicidio calificado por el vínculo". Además, al yerno se le añade la agravante de "violencia de género (femicidio)". Las penas que podrían enfrentar ascienden a prisión perpetua.

La mujer fue reportada como desaparecida el 26 de febrero de 2014, y su hermana presentó la denuncia ante la Unidad Judicial de Villa Dolores, lo que dio inicio a una larga y compleja investigación que ha durado más de diez años.

Durante este tiempo, se llevaron a cabo diversas medidas probatorias. Se identificaron maniobras y aportes de información por parte de ambos imputados, que, según la hipótesis de la investigación, estaban destinados a desviar la pesquisa y buscar su impunidad.

Las autoridades aclararon que los imputados intentaron establecer la hipótesis de una fuga, ya sea voluntaria o forzada hacia el exterior, pero estas conjeturas carecían de sustento. Sin embargo, gracias al avance de la investigación y la incorporación de elementos probatorios, se logró vincular a los imputados con los hechos investigados, lo que llevó a sus detenciones el año pasado.