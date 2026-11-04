Argentina-Uruguay en la Bombonera: cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas

FOTO: La selección jugará ante Uruguay en el inicio de la era pos-Messi.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los precios y el mecanismo de venta de entradas para el amistoso entre Argentina y Uruguay, que se disputará el viernes 13 de noviembre en La Bombonera.

La venta general comenzará este miércoles 4 de noviembre, a partir de las 16, y se realizará exclusivamente a través de la plataforma Deportick. No habrá venta presencial para el público general.

La entrada general tendrá un valor de $95.000, mientras que la localidad más cara será la Preferencial, con un costo de $290.000.

Cuánto cuestan las entradas para Argentina-Uruguay

La AFA publicó los siguientes valores para las distintas ubicaciones:

General: $95.000.

Menores en popular (hasta 10 años): $19.000.

Sector visitante: $160.000.

Platea alta: $140.000.

Platea media C, D y M: $180.000.

Platea baja L: $220.000.

Platea media A y B: $220.000.

Preferencial: $290.000.

Desde la organización indicaron que los valores de las plateas altas, medias y bajas serán inferiores a los de los últimos amistosos disputados por la Selección argentina en el país.

Cómo comprar las entradas en Deportick

La adquisición de localidades se realizará únicamente por internet. Los interesados deberán ingresar a www.deportick.com, registrarse o iniciar sesión y buscar el evento correspondiente al partido entre Argentina y Uruguay.

Una vez realizada la compra, el canje de las entradas físicas se llevará adelante entre el martes 10 y el jueves 12 de noviembre, de 9 a 15, en las boleterías del estadio de Huracán.

La AFA también informó que los menores, a partir de los 3 años, deberán abonar platea completa.

En tanto, las personas con discapacidad tendrán que gestionar su ingreso a través de Deportick durante el período de venta general y retirar la entrada con anticipación. No se permitirá el acceso el día del partido a quienes no hayan completado ese trámite.

El clásico rioplatense se jugará el viernes 13 de noviembre en La Bombonera, en una nueva presentación de la Selección argentina ante su público.