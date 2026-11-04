En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Argentina-Uruguay en la Bombonera: cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas

La Selección enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre. La venta general comenzará este miércoles 4, desde las 16, exclusivamente por Deportick. Los precios van desde los $95.000 hasta los $290.000.  

04/11/2026 | 10:50Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
La selección jugará ante Uruguay en el inicio de la era pos-Messi.

FOTO: La selección jugará ante Uruguay en el inicio de la era pos-Messi.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los precios y el mecanismo de venta de entradas para el amistoso entre Argentina y Uruguay, que se disputará el viernes 13 de noviembre en La Bombonera.

La venta general comenzará este miércoles 4 de noviembre, a partir de las 16, y se realizará exclusivamente a través de la plataforma Deportick. No habrá venta presencial para el público general.

La entrada general tendrá un valor de $95.000, mientras que la localidad más cara será la Preferencial, con un costo de $290.000.

Cuánto cuestan las entradas para Argentina-Uruguay

La AFA publicó los siguientes valores para las distintas ubicaciones:

General: $95.000.

Menores en popular (hasta 10 años): $19.000.

Sector visitante: $160.000.

Platea alta: $140.000.

Platea media C, D y M: $180.000.

Platea baja L: $220.000.

Platea media A y B: $220.000.

Preferencial: $290.000.

Desde la organización indicaron que los valores de las plateas altas, medias y bajas serán inferiores a los de los últimos amistosos disputados por la Selección argentina en el país.

Cómo comprar las entradas en Deportick

La adquisición de localidades se realizará únicamente por internet. Los interesados deberán ingresar a www.deportick.com, registrarse o iniciar sesión y buscar el evento correspondiente al partido entre Argentina y Uruguay.

Una vez realizada la compra, el canje de las entradas físicas se llevará adelante entre el martes 10 y el jueves 12 de noviembre, de 9 a 15, en las boleterías del estadio de Huracán.

La AFA también informó que los menores, a partir de los 3 años, deberán abonar platea completa. 

En tanto, las personas con discapacidad tendrán que gestionar su ingreso a través de Deportick durante el período de venta general y retirar la entrada con anticipación. No se permitirá el acceso el día del partido a quienes no hayan completado ese trámite.

El clásico rioplatense se jugará el viernes 13 de noviembre en La Bombonera, en una nueva presentación de la Selección argentina ante su público.

Lectura rápida

¿Qué evento se está organizando? Un amistoso entre Argentina y Uruguay.

¿Quién organiza la venta de entradas? La Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

¿Cuándo comienza la venta de entradas? El miércoles 4 de noviembre.

¿Dónde se pueden comprar las entradas? A través de la plataforma Deportick.

¿Por qué es importante el partido? Es una nueva presentación de la Selección argentina ante su público en La Bombonera.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf