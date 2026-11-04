Alurralde defendió las leyes de seguridad de Pullaro: "El delito exige actualizar las herramientas"

Aldo Alurralde, ex juez federal de Reconquista y próximo integrante de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, se refirió al paquete de leyes de seguridad que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro y que comenzó a debatirse en la Legislatura provincial. Si bien evitó pronunciarse puntualmente sobre las iniciativas, por la posibilidad de que luego lleguen al máximo tribunal planteos de inconstitucionalidad, defendió la necesidad de actualizar las herramientas de los funcionarios públicos para enfrentar el delito.

"Yo entiendo que las fuerzas y los funcionarios públicos tienen que tener herramientas para actuar frente al delito", sostuvo en diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario. En ese sentido, consideró que la complejidad creciente de las organizaciones criminales y la aparición de nuevas modalidades delictivas obligan a revisar y modernizar los procedimientos. "Hay cada vez delitos más complejos, están inclusive ahora todas las cuestiones vinculadas a la inteligencia artificial, nuevos delitos, que exigen aggiornar y actualizar esas herramientas", explicó.

Las herramientas del Estado frente al delito

Alurralde utilizó su experiencia al frente del Juzgado Federal de Reconquista para ejemplificar la importancia de agilizar los procedimientos judiciales. Recordó que, cuando asumió hace 18 años, las órdenes de allanamiento debían tramitarse por escrito y requerían su presencia física en el despacho, incluso durante los fines de semana.

"El delincuente no lo va a esperar en la casa al lunes para que usted lo allane y lo detenga, sino que tiene que hacerlo en el momento", señaló. Como contraste, mencionó que actualmente, con el Código Procesal Penal Federal, las órdenes pueden enviarse por WhatsApp, lo que permite responder con mayor rapidez ante determinadas situaciones y luego completar la certificación correspondiente.

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A partir de ese ejemplo, el futuro ministro de la Corte planteó una distinción entre las facultades legales y el uso indebido de esas atribuciones. "Todas las facultades en poder del funcionario público son una herramienta, no es un arma. Si se utiliza como un arma, tendrá responsabilidad penal el funcionario público que la utiliza como tal", afirmó. Y agregó que el ejercicio de esas potestades debe ajustarse siempre a la normativa vigente.

El alcance de las facultades policiales

Consultado específicamente por las iniciativas que generan discusión, entre ellas las vinculadas con los allanamientos en flagrancia y los interrogatorios durante las detenciones, Alurralde aclaró que no podía adelantar una opinión jurídica sobre proyectos que eventualmente podrían ser analizados por la Corte Suprema.

"En virtud de que en diciembre estaría, si Dios quiere, asumiendo como integrante de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, no puedo adelantar opinión sobre una normativa que probablemente, de ser sancionada y promulgada, posteriormente tenga algún planteo de inconstitucionalidad", explicó.

Sin embargo, hizo una precisión sobre el alcance de las atribuciones que se otorgan a las fuerzas de seguridad. Indicó que algunas facultades que suelen asociarse directamente con la Policía corresponden en realidad al Ministerio Público de la Acusación y son delegadas a las fuerzas de prevención para determinadas actuaciones. De esa manera, diferenció las herramientas de intervención de las facultades discrecionales.

Su llegada al máximo tribunal provincial

El diálogo también estuvo atravesado por su próxima incorporación a la Corte Suprema santafesina, en un contexto de renovación de su integración tras las renuncias de los ministros Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, que tendrán vigencia desde el 30 de noviembre.

Alurralde consideró que la llegada de nuevos integrantes puede modificar la impronta del tribunal y generar cambios en su funcionamiento. "Las instituciones necesitan siempre una renovación, los cargos no pueden ser vitalicios. Uno tiene un tiempo de vida útil en el cual puede aportar, pero llega un momento en que es necesaria la renovación", expresó

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Sobre su perfil, destacó su trayectoria de 18 años como juez federal, su vínculo con la comunidad de Reconquista y una forma de trabajo que, según describió, busca acercar la Justicia a la sociedad. "Un perfil de lenguaje claro en mis sentencias, en mis resoluciones; un servicio de cara a la sociedad y no a espaldas de ella", resumió.

Por último, al referirse a las investigaciones que involucran a jueces federales de Rosario, sostuvo que quienes ejercen funciones públicas también deben responder ante la ley. "Nadie está por encima de la ley. Todos los que cumplimos una función, privada o pública, tenemos que saber que somos esclavos de la ley", concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf.