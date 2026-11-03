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Gonzalo Belloso se despide de Rosario Central y no buscará reelección en la presidencia

"Alejarme me provoca mucha tristeza": el actual mandatario anunció que no seguirá en el club rosarino una vez terminada su gestión.

03/11/2026 | 16:53Redacción Cadena 3

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Gonzalo Belloso junto a Ángel Di María.

FOTO: Gonzalo Belloso junto a Ángel Di María.

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Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, anunció que no participará en las próximas elecciones, programadas para el 20 de diciembre, lo que implica que no podrá buscar su reelección al frente de la institución auriazul.

En una carta pública, el máximo dirigente del Canalla comunicó que no formará parte de ninguna lista ni de la futura comisión directiva debido a una situación familiar impostergable que requerirá su atención exclusiva.

Belloso expresó su agradecimiento por las ofertas recientes para competir por la intendencia de Rosario, pero reafirmó que no desea involucrarse en debates ajenos a la vida del club. Además, recordó que el 7 de noviembre será el plazo límite para presentar la lista del espacio "Raza Canalla", y aclaró que continuará con todas sus responsabilidades al frente de la entidad hasta que asuman las nuevas autoridades.

El presidente mencionó: "Rosario Central requiere una dedicación al ciento por ciento, como lo hice en estos cuatro años, en los que el club fue mi absoluta prioridad. Justamente una situación familiar impostergable va a requerir de mi atención y será prioridad para mí de acá en adelante, sin tiempos, hasta que se resuelva".

Sobre su salida, añadió: "Rosario Central es una de las cosas más importantes de mi vida y, de alguna manera, alejarme me provoca mucha tristeza. Me voy con la tranquilidad de haberle devuelto al club algo de todo lo que me dio. Ser presidente y conducir a Rosario Central fue el honor de mi vida".

El cronograma electoral proseguirá el 18 de noviembre, cuando la junta electoral oficialice las postulaciones. Hasta ahora, "Raza Canalla" es la única agrupación formalmente inscripta.

Si se mantiene esta situación y no se presentan competidores opositores, el club podría consagrar a sus nuevas autoridades sin necesidad de votación, un hecho que no sucede desde hace cuatro décadas.

Lectura rápida

¿Quién anunció su salida de Rosario Central?
Gonzalo Belloso confirmó que no se presentará a las elecciones del club.

¿Cuándo se llevarán a cabo las elecciones?
Las elecciones están programadas para el 20 de diciembre.

¿Por qué Belloso deja la presidencia?
Por una situación familiar impostergable que requiere su atención exclusiva.

¿Qué pasará si no hay competidores?
El club podría consagrar a sus nuevas autoridades sin necesidad de votación.

¿Cuál es la única agrupación inscripta hasta ahora?
"Raza Canalla" es la única agrupación formalmente inscripta hasta el momento.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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