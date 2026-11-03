Gonzalo Belloso se despide de Rosario Central y no buscará reelección en la presidencia

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, anunció que no participará en las próximas elecciones, programadas para el 20 de diciembre, lo que implica que no podrá buscar su reelección al frente de la institución auriazul.

En una carta pública, el máximo dirigente del Canalla comunicó que no formará parte de ninguna lista ni de la futura comisión directiva debido a una situación familiar impostergable que requerirá su atención exclusiva.

Belloso expresó su agradecimiento por las ofertas recientes para competir por la intendencia de Rosario, pero reafirmó que no desea involucrarse en debates ajenos a la vida del club. Además, recordó que el 7 de noviembre será el plazo límite para presentar la lista del espacio "Raza Canalla", y aclaró que continuará con todas sus responsabilidades al frente de la entidad hasta que asuman las nuevas autoridades.

El presidente mencionó: "Rosario Central requiere una dedicación al ciento por ciento, como lo hice en estos cuatro años, en los que el club fue mi absoluta prioridad. Justamente una situación familiar impostergable va a requerir de mi atención y será prioridad para mí de acá en adelante, sin tiempos, hasta que se resuelva".

Sobre su salida, añadió: "Rosario Central es una de las cosas más importantes de mi vida y, de alguna manera, alejarme me provoca mucha tristeza. Me voy con la tranquilidad de haberle devuelto al club algo de todo lo que me dio. Ser presidente y conducir a Rosario Central fue el honor de mi vida".

El cronograma electoral proseguirá el 18 de noviembre, cuando la junta electoral oficialice las postulaciones. Hasta ahora, "Raza Canalla" es la única agrupación formalmente inscripta.

Si se mantiene esta situación y no se presentan competidores opositores, el club podría consagrar a sus nuevas autoridades sin necesidad de votación, un hecho que no sucede desde hace cuatro décadas.