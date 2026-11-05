Paraguay: la Cámara de Diputados desestima juicio político contra el vicepresidente Alliana
Un sector opositor intentó frenar el rechazo, pero los colorados oficialistas y disidentes apoyaron al vicepresidente. La decisión permite que Alliana pueda asumir la presidencia tras la renuncia de Peña.
FOTO: El vicepresidente Pedro Alliana junto a Santiago Peña.
Buenos Aires, 5 noviembre (NA) -- La Cámara de Diputados de Paraguay tomó la decisión de archivar el proyecto de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana, en el contexto de la renuncia del presidente Santiago Peña debido a la crisis provocada por el colapso del Ueno bank.
Con una votación que resultó en 30 votos a favor y 48 en contra, los legisladores rechazaron el pedido de juicio político, lo que le permite a Alliana la posibilidad de asumir la presidencia de la República, según informó el diario ABC y recogió Noticias Argentinas.
A pesar de la oposición de un sector de la oposición, los colorados oficialistas, disidentes y afines decidieron respaldar al actual vicepresidente durante la sesión.
Durante el debate, las bancadas que se manifestaron en contra del juicio político argumentaron que Alliana no tenía responsabilidad legal ni injerencia en las decisiones que llevaron a la reciente crisis del sistema financiero.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Paraguay?
La Cámara de Diputados archivó el juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana.
¿Quién es Pedro Alliana?
Es el actual vicepresidente de Paraguay y está en línea de sucesión presidencial.
¿Cuándo se tomó esta decisión?
El archivo del juicio político se realizó el 5 de noviembre de 2026.
¿Dónde se llevó a cabo la votación?
La votación se realizó en la Cámara de Diputados de Paraguay.
¿Por qué se rechazó el juicio político?
Se argumentó que Alliana carecía de responsabilidad legal en la crisis financiera que afectó al país.
[Fuente: Noticias Argentinas]