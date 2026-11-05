Paraguay: el juez congela bienes de directivos de Ueno Bank tras intervención del BCP

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) -- El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos de Paraguay, Rodrigo Estigarribia, accedió al requerimiento del Ministerio Público y estableció la inhibición general de vender y gravar bienes de 34 personas físicas y jurídicas asociadas a la entidad bancaria Ueno Bank.

Esta acción se da en el contexto de la intervención realizada por el Banco Central de Paraguay (BCP), que tomó control de Ueno Bank, uno de los bancos más destacados del país, después de que se determinara que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 por ciento del mínimo requerido por la normativa local.

La crisis de solvencia generó preocupación sobre la estabilidad de otras entidades financieras, lo que resultó en la renuncia del presidente del BCP, Carlos Carvallo, a pedido del presidente de Paraguay, Santiago Peña.

La medida cautelar afecta a varios directivos de Ueno Bank, incluyendo a su CEO, Federico Miguel Vázquez Villasanti, y a exdirectivos como Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelos González, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos, según reportes del diario ABC y Noticias Argentinas.

Además, la decisión también involucra a los directores de empresas ligadas a Ueno Bank, tales como José Agusto Sala Cardozo, Sergio Pizurno, Vanessa Esther Godoy Ayala, Oscar Urdapilleta, César Javier Mengual Mazacotte, Miguel Ángel Garay, César Astigarraga, Luis Ernesto Angulo Rivera y Guillermo Vázquez Maniagurria.

Entre los otros procesados cuyos activos han sido bloqueados se encuentran Diego Gómez, Luis Fernando Ríos Espínola, André Gayol Pires, Nicolás S. Di Iorio Olivares, Rodrigo Franco, Mauro Vargas Wildberger, Cecilia Domínguez Elizeche, Martín Vargas Wildberger, Gloria Villasanti Farinha y Raúl Fernando Sánchez Gómez.

Por último, el juez Rodrigo Estigarribia también ha aplicado el cerrojo a los bienes de empresas como Mowi S.A, Grupo Hendy S.A, Grupo M S.A, Tuiu S.A, Franede S.A, Aime S.A y Vinanzas S.A, todas ellas vinculadas a Ueno Bank.

El BCP ha logrado una medida judicial que congela bienes por más de 70 millones de dólares y 1,6 billones de guaraníes contra los ejecutivos y las sociedades vinculadas a Ueno Bank, tras el procedimiento de resolución, buscando resguardar activos para proteger el dinero de los depositantes, según informa el diario ABC.