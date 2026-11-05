Argentina y Venezuela, tras las elecciones en EE.UU: "Trump deberá enfrentar mayores controles"

Por Hernán Funes

La derrota electoral de Donald Trump abre una nueva etapa para su gobierno y también para la relación de Estados Unidos con América Latina. El presidente conservará herramientas para conducir la política exterior, pero tendrá enfrente un Congreso con mayor capacidad para investigar, exigir explicaciones y condicionar decisiones.

“Estas elecciones no significan que Trump pierde el control de la política exterior estadounidense, pero lo que sí implican es que deberá enfrentar mayores controles institucionales”, sostuvo Eduardo Repilloza Fernández, coordinador de Tecnología Electoral y Análisis de Datos de Transparencia Electoral de América Latina.

El politólogo venezolano, quien lideró la misión de esa organización en Washington, describió el resultado como una “victoria muy importante para el Partido Demócrata”. La denominada “Ola Azul”, explicó, combina la recuperación de ambas cámaras del Congreso con avances en territorios que parecían difíciles de disputar para la oposición.

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El efecto excede la distribución de bancas: modifica las condiciones en las que Trump deberá gobernar durante los próximos dos años.

Un Congreso con más herramientas

Repilloza Fernández distinguió dos momentos. Primero, el período de transición conocido como lame duck, que se extiende hasta el 3 de enero, cuando asumirá el nuevo Congreso. Hasta entonces, los republicanos mantienen el control legislativo y podrían intentar resolver asuntos pendientes.

Entre ellos, mencionó la aprobación del presupuesto federal y la autorización anual de defensa.

Después comenzará otra etapa, con ambas cámaras bajo control demócrata y negociaciones más complejas para la Casa Blanca.

El especialista señaló que Trump dijo que aceptará los resultados y que está dispuesto a trabajar con la oposición, aunque también anticipó que utilizará el veto contra las leyes que rechace.

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Además, advirtió una contradicción en su reacción política: después de haber pedido el voto durante la campaña como si su propio nombre estuviera en juego, el presidente buscó despegarse del resultado con el argumento de que no figuraba en las boletas.

Argentina y la región: mayor supervisión

Para Argentina y el resto de América Latina, el cambio central estará en la capacidad del Congreso para supervisar las decisiones de Washington.

Repilloza Fernández identificó varios asuntos que podrían quedar bajo mayor escrutinio: la política migratoria, las relaciones comerciales, los aranceles y las operaciones militares en la región.

“El principal cambio será el Congreso con mayor capacidad para supervisar y controlar”, afirmó.

Su análisis no supone un giro automático en la relación con cada país. Plantea, en cambio, un escenario en el que las iniciativas de la administración Trump tendrán más instancias de fiscalización y una oposición con herramientas concretas para intervenir.

Venezuela, entre el petróleo y la disputa política

Como venezolano, Repilloza Fernández puso especial énfasis en el vínculo entre Washington y Caracas. Allí anticipó una mayor fiscalización sobre los acuerdos petroleros, el manejo de los recursos y las decisiones del gobierno estadounidense.

“Esto podría demorar algunas inversiones, acuerdos, especialmente aquellos que presentan problemas de transparencia, seguridad jurídica”, advirtió.

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Sin embargo, también consideró que existe espacio para la cooperación entre republicanos y demócratas. Una estabilización política y económica de Venezuela, con un flujo petrolero más previsible, podría reunir intereses de ambos partidos.

La disputa aparecería alrededor del rédito político de esos avances.

“Podrían darse cálculos políticos entre los demócratas para dificultar acuerdos que lleven a resultados que después se vayan a interpretar como una victoria exclusiva de Trump”, señaló. Entre esos posibles resultados mencionó la consolidación de una transición democrática en Venezuela.

Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Rafael Urdaneta y autor de Así se vota en Venezuela y 36 años de elecciones presidenciales en Argentina, Repilloza Fernández ubicó allí una de las claves de la etapa que viene: Trump seguirá tomando decisiones, pero deberá negociar con una oposición fortalecida por las urnas y con mayor capacidad para fiscalizar su gestión.