Descubrimiento de dientes de Homo erectus de 400,000 años reescribe la evolución humana

Un descubrimiento revolucionario en el campo de la evolución humana emergió recientemente al analizar dientes de Homo erectus de 400,000 años, encontrados en China. Este hallazgo sugiere que esta antigua especie, antes considerada un callejón evolutivo, podría haber dejado huellas genéticas en los humanos modernos. Al extraer proteínas de estos dientes, un equipo de científicos encontró evidencia de que Homo erectus se cruzó con los Denisovanos, un grupo humano arcaico aún enigmático.

La investigación, liderada por Qiaomei Fu de la Academia China de Ciencias, publicó sus hallazgos en la revista Nature. Este estudio representa un avance significativo, ya que logró recuperar información biológica relevante de fósiles que son demasiado antiguos para contener ADN. En lugar de secuencias genéticas, los investigadores extrajeron proteínas del esmalte dental de seis dientes procedentes de tres sitios en China: Zhoukoudian, Hexian y Sunjiadong, todos datados en torno a 400,000 años.

Homo erectus es reconocido como el primer hominino que dejó Africa y se expandió por Eurasia hace casi dos millones de años. Los resultados del estudio indican que esta especie intercambió genes con los Denisovanos en Asia Oriental aproximadamente hace 400,000 años. Esta mezcla genética parece haber llegado a las poblaciones actuales en las Filipinas, Papúa Nueva Guinea y otras partes del Sudeste Asiático.

Los investigadores descubrieron que todos los especímenes compartían una variante de aminoácidos previamente desconocida, una pequeña firma molecular que nunca se había visto en otros homininos, vivos o extintos. Además, encontraron otra variante que también aparece en los Denisovanos, sugiriendo que esta variante se transmitió a través de la mezcla de genes entre Homo erectus y los Denisovanos.

Esta transferencia de material genético entre especies se conoce como introgressión. Este hallazgo sugiere que lo que se pensaba un linaje muerto dejó una pequeña, pero detectable, huella en los genomas humanos actuales, conectando un diente de Peking Man con personas vivas en Asia.

El estudio también pone de manifiesto que la mezcla entre linajes humanos arcaicos no fue un evento excepcional, sino algo habitual. Cada linaje de homininos examinado genómicamente ha mostrado algún grado de mezcla. Por ejemplo, los humanos modernos fuera de Africa poseen aproximadamente un 2% de ADN de Neandertales, mientras que las poblaciones de Papúa Nueva Guinea y Australia aborígenes tienen entre un 2 y un 5% de ascendencia Denisovana.

Este nuevo enfoque proteómico abre la posibilidad de estudiar otras poblaciones humanas antiguas que aún no han dejado rastros de ADN. Por ejemplo, el Homo floresiensis y el Homo luzonensis podrían haber contribuido genéticamente a los humanos modernos, pero hasta ahora no se ha podido detectar su señal en el ADN actual. La técnica utilizada en este estudio podría ser la clave para descubrir si estos linajes también dejaron su huella en las generaciones posteriores.