Qué necesita Belgrano para ser local en octavos del Clausura tras el triunfo de River

El Club Atlético Belgrano depende de un resultado prácticamente imposible para disputar los octavos de final del Torneo Clausura como local en el Julio César Villagra (el Gigante de Alberdi).

Tras el triunfo de River Plate ante Aldosivi, el conjunto millonario se consolidó en la cuarta posición de la Zona B. El Pirata, que cierra la fase regular enfrentando a Gimnasia de La Plata, necesita no solo ganar, sino hacerlo por una diferencia de cinco goles para superar al equipo de Núñez en la tabla y quedarse con la localía en la primera llave de los playoffs.

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Actualmente, River suma 26 puntos y una diferencia de gol de +7, mientras que Belgrano llega con 23 unidades y +3. Un eventual triunfo cordobés por 5-0 (o superior) le permitiría igualar los puntos del Millonario y superarlo por diferencia de gol, ocupando así el cuarto puesto.

El partido ante el Lobo se disputa este jueves desde las 19:15 en La Plata con transmisión de Cadena 3 a través de todas las plataformas.