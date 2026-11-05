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Qué necesita Belgrano para ser local en octavos del Clausura tras el triunfo de River

River ganó ante Aldosivi y se acomodó en el cuarto puesto de la tabla de posiciones. "El Pirata" enfrenta a Gimnasia en La Plata.

05/11/2026 | 17:44Redacción Cadena 3

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Belgrano festeja el segundo gol de Passerini ante Barracas. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)

FOTO: Belgrano festeja el segundo gol de Passerini ante Barracas. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)

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El Club Atlético Belgrano depende de un resultado prácticamente imposible para disputar los octavos de final del Torneo Clausura como local en el Julio César Villagra (el Gigante de Alberdi).

Tras el triunfo de River Plate ante Aldosivi, el conjunto millonario se consolidó en la cuarta posición de la Zona B. El Pirata, que cierra la fase regular enfrentando a Gimnasia de La Plata, necesita no solo ganar, sino hacerlo por una diferencia de cinco goles para superar al equipo de Núñez en la tabla y quedarse con la localía en la primera llave de los playoffs.

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Actualmente, River suma 26 puntos y una diferencia de gol de +7, mientras que Belgrano llega con 23 unidades y +3. Un eventual triunfo cordobés por 5-0 (o superior) le permitiría igualar los puntos del Millonario y superarlo por diferencia de gol, ocupando así el cuarto puesto.

El partido ante el Lobo se disputa este jueves desde las 19:15 en La Plata con transmisión de Cadena 3 a través de todas las plataformas.

Lectura rápida

¿Qué necesita el Club Atlético Belgrano para clasificar?

El Club Atlético Belgrano necesita ganar su partido ante Gimnasia de La Plata por una diferencia de cinco goles.

¿Quién se consolidó en la cuarta posición de la Zona B?

El River Plate se consolidó en la cuarta posición de la Zona B tras su triunfo ante Aldosivi.

¿Cuándo se juega el partido de Belgrano?

El partido ante el Lobo se disputa este jueves a las 19:15.

¿Dónde se llevará a cabo el partido?

El partido se llevará a cabo en La Plata.

¿Por qué es importante la diferencia de goles para Belgrano?

La diferencia de goles es crucial porque Belgrano necesita superarla para igualar en puntos a River Plate y ocupar el cuarto puesto en la tabla.

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