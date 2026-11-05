Belgrano visita a un encumbrado Gimnasia por la última fecha del Torneo Clausura

Belgrano visita a Gimnasia y Esgrima La Plata en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura. El encuentro se disputa desde las 19.15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, conocido como "El Bosque", con arbitraje de Luis Lobo Medina.

"El Pirata" ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final, pero todavía debe definir su posición en la Zona B. Actualmente ocupa el quinto lugar, con 23 puntos, los mismos que Barracas Central.

Seguilo en vivo por el YouTube de la radio:

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El objetivo del equipo de Ricardo Zielinski es terminar cuarto para disputar los octavos de final como local en Córdoba. Para conseguirlo, necesita vencer a Gimnasia por más de cinco goles. Además, seguirá lo que ocurra con "El Guapo".

Una derrota también podría complicar al conjunto cordobés, que incluso corre el riesgo de caer algunos puestos en la clasificación, según los demás resultados de la jornada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Gimnasia, de gran presente

"El Lobo" llega con la clasificación a los playoffs asegurada y el tercer puesto de la Zona B garantizado. El conjunto dirigido por Ariel Pereyra viene de vencer 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y buscará cerrar la primera etapa del torneo con otro triunfo en el "Bosque".

El entrenador local podría realizar algunas modificaciones. Ignacio Fernández sería preservado porque acumula cuatro tarjetas amarillas y una nueva amonestación lo dejaría afuera del primer partido de los playoffs. También habría variantes en los laterales.

Por el lado de Belgrano, Zielinski analiza repetir la base del equipo que empató 2-2 ante Barracas Central. La principal duda está en el lateral derecho, donde Agustín Falcón y Alcides Benítez pelean por un lugar.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/