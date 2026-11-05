Descubrieron ondas cerebrales "solitarias" relacionadas con la pérdida de memoria en Alzheimer

Al salir del supermercado y buscar su auto en un estacionamiento abarrotado, muchos se enfrentan a una frustrante pregunta: "¿Dónde dejé el coche?" Esta situación, que puede parecer trivial, refleja la complejidad de la memoria episódica, que se deteriora con la edad. Un nuevo estudio de investigadores de la Universidad de California, Berkeley ofrece pistas sobre cómo la acumulación de proteínas relacionadas con el Alzheimer puede estar vinculada a esta pérdida de memoria.

La investigación, liderada por el neurocientífico Omer Sharon y bajo la dirección del exinvestigador de sueño Matthew Walker, encontró una conexión entre las ondas cerebrales alteradas durante el sueño profundo, la disminución del rendimiento de la memoria y la acumulación de tau, una proteína asociada al Alzheimer. Los hallazgos sugieren que la acumulación de tau en la corteza frontal del cerebro está relacionada con cambios en la actividad eléctrica que ayudan a consolidar los recuerdos durante la noche.

Sharon comentó: "Es la primera vez que mostramos esta relación entre tau y cómo interfiere en la consolidación de la memoria al atenuar las ondas lentas que viajan desde la corteza frontal". Este estudio fue publicado en la revista Nature Neuroscience.

El sueño se compone de varias etapas, cada una asociada a diferentes patrones de actividad cerebral. Mientras que el sueño REM es el más conocido por los sueños, el sueño no REM es crucial para mantener la salud cerebral. Durante esta etapa más profunda, grupos de neuronas se inactivan y luego reactivan de manera coordinada, generando ondas lentas que se propagan por el cerebro.

Los investigadores descubrieron que, a medida que la tau se acumula en el cerebro envejecido, esta actividad organizada se vuelve menos coordinada. Las ondas cerebrales, en lugar de viajar juntas, se dispersan y cubren distancias más cortas, lo que se asocia con una consolidación de memoria más débil y un deterioro cognitivo.

Para investigar esta relación, los científicos monitorizaron la actividad cerebral en reposo utilizando electroencefalogramas (EEGs), comparando a adultos jóvenes sanos con participantes mayores. Las diferencias fueron notables: en los jóvenes, las ondas lentas se movieron juntas, mientras que en los adultos mayores, las ondas viajaron menos y aparecieron más aisladas.

Además, los investigadores examinaron si estos cambios estaban relacionados con la acumulación de tau. Utilizando tomografías por emisión de positrones (PET), se observó que una mayor acumulación de tau en la corteza frontal se asociaba con la descomposición de las ondas de viaje más largas típicamente observadas durante el sueño profundo.

Interesantemente, estos cambios se observaron en personas que no habían desarrollado Alzheimer, aunque presentaban tau en sus cerebros, lo que sugiere que podrían estar experimentando impactos subclínicos en la memoria.

Los científicos también querían determinar si los patrones de sueño alterados se correlacionaban con diferencias en la capacidad de recordar información. Para ello, los participantes aprendieron pares de palabras y se les pidió recordar lo aprendido al día siguiente. Aquellos cuyos patrones de ondas lentas eran más aislados y viajaban distancias cortas generalmente recordaban menos asociaciones de palabras, que los investigadores denominaron "ondas solitarias".

El estudio, que siguió a un subconjunto de participantes durante varios años, mostró que a medida que los niveles de tau en la corteza frontal aumentaban, las ondas lentas se volvían menos coordinadas y su capacidad de retener información recién aprendida disminuía. Sin embargo, no se estableció que la acumulación de tau causara directamente la pérdida de memoria.

Este trabajo sugiere que la acumulación de tau está asociada con una interrupción particular de la actividad cerebral durante el sueño profundo. Los investigadores señalaron que es necesario determinar si la tau contribuye a la descomposición de las ondas de sueño sincronizadas o viceversa. A medida que se avanza en la investigación, se abre la posibilidad de que los cambios en la actividad del sueño profundo puedan ayudar a identificar problemas de memoria tempranos y guiar tratamientos futuros.