Tensión y protesta en un colegio de Jesús María por presuntas imágenes sexuales creadas con IA

Un grave episodio vinculado al uso indebido de nuevas tecnologías y la inteligencia artificial (IA) generó momentos de tensión este mediodía en el colegio Domingo Faustino Sarmiento y IPEM 272, de Jesús María. La situación se originó a partir del abuso de fotografías de compañeras, que habrían sido manipuladas mediante inteligencia artificial para generar imágenes con contenido sexual, con el posterior intento de viralizarlas.

Ante la gravedad de lo ocurrido, estudiantes de ambos turnos solicitaron realizar una sentada dentro del establecimiento para expresar su rechazo y exigir respuestas de las autoridades educativas.

La convocatoria generó una importante concentración de alumnos en el horario de cruce entre los turnos mañana y tarde. Frente a este escenario, las autoridades solicitaron que los estudiantes no ingresaran al colegio mientras se evaluaba cómo continuar con la jornada escolar. También intervino personal policial para prevenir incidentes y garantizar la seguridad en el lugar.

La comisario de Jesús María, Vanina Márquez, en diálogo con Cadena 3 llevó tranquilidad a las familias y explicó que se había dispuesto un operativo preventivo para controlar la situación.

“Es un operativo de prevención a nivel seguridad, para llevarle tranquilidad a todos los papás y a todos los directivos. Está controlada la situación”, señaló.

Además, indicó que los padres que quisieran retirar a sus hijos podían acercarse al establecimiento y que se había dialogado con los directivos sobre la posibilidad de realizar una manifestación dentro de la institución.

En ese momento, las autoridades escolares se encontraban reunidas para definir si las clases continuarían con normalidad o si se adoptaría alguna otra medida.

Si bien el episodio no pasó a mayores y no se registraron incidentes de gravedad, la importante cantidad de estudiantes que se sumaron al reclamo evidenció la preocupación que generó el caso dentro de la comunidad educativa.

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Hasta el momento, no se conoce un comunicado oficial de las autoridades educativas del establecimiento sobre las medidas que se tomarán frente a lo sucedido.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una problemática cada vez más preocupante: el uso de inteligencia artificial para manipular fotografías de estudiantes y producir contenido sexual sin consentimiento, una práctica que puede tener consecuencias profundamente perjudiciales para las víctimas y que exige respuestas institucionales, acompañamiento y prevención.

Informe de Eric Italia