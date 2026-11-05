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El padre de Kimi Antonelli, con Cadena 3: "Si cambia por ser campeón del mundo, no estoy más con él"

Marco Antonelli destacó la madurez de su hijo tras la consagración y aseguró que la familia seguirá acompañándolo mientras conserve su personalidad. "Si cambia, se acabó", afirmó.

05/11/2026 | 16:59Redacción Cadena 3

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Marco Antonelli junto a Fer Barrionuevo en Interlagos.

FOTO: Marco Antonelli junto a Fer Barrionuevo en Interlagos.

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La consagración de Kimi Antonelli como campeón de la Fórmula 1 tiene un significado especial para su familia. Marco Antonelli, su padre, habló con Cadena 3 y compartió sus sensaciones sobre el presente del joven piloto italiano, su personalidad fuera de las pistas y la celebración que podría organizarse en su país.

Con apenas 20 años, Kimi alcanzó la cima del automovilismo mundial. Sin embargo, para su padre, uno de los aspectos más importantes es que conserve la sencillez y la actitud que lo acompañaron desde pequeño.

"Se lo he dicho: si cambia, yo me retiro. Mientras siga siendo como es, toda nuestra familia estará siempre a su lado. Si cambia, se acabó", expresó Marco, en una definición que refleja la importancia que le asigna a la personalidad de su hijo por encima de los resultados deportivos.

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La celebración del título, con una posible sorpresa en Italia

Consultado sobre los festejos por la consagración, Marco Antonelli reconoció que todavía no tienen definido dónde celebrarán el campeonato, aunque anticipó que podría haber una sorpresa preparada en Italia.

"En cuanto a la celebración, todavía no hemos pensado dónde llevarla a cabo, aunque sospecho que algunos ya están organizando algo para nosotros en algún lugar de Italia. ¡Ya veremos qué sorpresa nos tienen preparada!", contó.

La familia todavía no organizó los detalles de los festejos, en medio de un momento deportivo que representa un logro extraordinario para el joven piloto y su entorno.

“En el fondo sigue siendo un niño”

Marco también habló de la dificultad de asimilar el crecimiento de Kimi, cuando el mismo piloto pasó por al lado de la entrevista subido a un monopatín eléctrico.

"Verlo en un monopatín me trae recuerdos de cuando era pequeño y montaba en su monopatín o en su bicicleta. ¡El problema es que, en el fondo, sigue siendo un niño!", relató.

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A pesar de su condición de campeón mundial, su padre considera que conserva rasgos de aquel chico que comenzaba a descubrir el mundo del automovilismo.

También reconoció que, con apenas 20 años, todavía tiene mucho por delante y que resulta difícil anticipar cómo evolucionará su personalidad con el paso del tiempo.

La madurez de Kimi después del accidente en Australia

Uno de los momentos que Marco destacó especialmente fue la actuación de su hijo en el Gran Premio de Australia, después del accidente que había sufrido.

Para su padre, la capacidad de recuperarse rápidamente y volver a mostrar un rendimiento competitivo fue una demostración de su fortaleza mental.

"Vi a un Kimi claramente capaz de luchar por un resultado de primer nivel, incluso tras el accidente en Australia", señaló.

Y explicó por qué considera que aquella actuación tuvo un valor especial: "Cuando sufrís un choque así y, poco después, salís a la sesión de clasificación y colocás tu coche en la primera fila, eso demuestra que tenés la cabeza muy bien amueblada".

Entrevista de Fernando Barrionuevo.

Lectura rápida

¿Quién es el campeón de la Fórmula 1 mencionado en el artículo?
El campeón es Kimi Antonelli.

¿Qué aspecto destaca Marco Antonelli sobre su hijo?
Destaca la importancia de que Kimi conserve su sencillez y actitud.

¿Dónde podrían celebrar el campeonato?
Podrían celebrarlo en Italia, aunque aún no tienen un lugar definido.

Qué recuerda Marco al ver a Kimi en un monopatín?
Le trae recuerdos de cuando Kimi era pequeño y montaba en su monopatín o bicicleta.

Qué destacó Marco sobre la actuación de Kimi en Australia?
Destacó su capacidad de recuperarse rápidamente y su fortaleza mental tras el accidente.

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