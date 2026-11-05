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Venta masiva de acciones de IA hace tambalear a Wall Street: se desploman 4,4%

El S&P 500 sufrió una caída del 4,4% el jueves, su mayor descenso desde abril de 2025, impulsado por la venta de acciones vinculadas a la inteligencia artificial.

05/11/2026 | 18:17Redacción Cadena 3

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Venta masiva de acciones de IA hace tambalear a Wall Street; el S&P 500 se desploma 4,4%

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NUEVA YORK (AP) — Una oleada de ventas encabezada por acciones vinculadas a la expansión de centros de datos para IA arrasó Wall Street el jueves. El S&P 500 cayó un 4,4%, en su peor descenso desde que el presidente Donald Trump sacudió los mercados de todo el mundo en abril de 2025 con sus aranceles del "Día de la Liberación".

El desplome borró con creces las ganancias del mercado del día anterior, que había sido la mejor jornada en tres meses. El promedio industrial Dow Jones se hundió más de 1.800 puntos y el compuesto Nasdaq se desplomó un 5,5%.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las acciones de IA en todo el mundo sintieron presión a medida que aumentan las preocupaciones por posibles moratorias a los centros de datos tras las victorias demócratas en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Wall Street?
Una oleada de ventas de acciones de IA provocó una caída del 4,4% en el S&P 500.

¿Cuándo ocurrió?
El desplome tuvo lugar el jueves, 5 de noviembre de 2026.

¿Qué factores impulsaron esta caída?
Las preocupaciones por moratorias en los centros de datos tras las elecciones de mitad de mandato en EE. UU.

¿Cuánto cayó el Dow Jones?
El promedio industrial Dow Jones se hundió más de 1.800 puntos.

¿Qué impacto tuvo en el Nasdaq?
El Nasdaq se desplomó un 5,5% debido a la misma presión en el mercado.

[Fuente: AP]

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