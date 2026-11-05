Impactante choque entre dos camiones en autopista Rosario-Santa Fe con personas atrapadas

FOTO: Choque entre dos camiones en la autopista Rosario-Santa Fe con personas atrapadas.

FOTO: Choque entre dos camiones en la autopista Rosario-Santa Fe con personas atrapadas.

FOTO: Choque entre dos camiones en la autopista Rosario-Santa Fe con personas atrapadas.

FOTO: Choque entre dos camiones en la autopista Rosario-Santa Fe con personas atrapadas.

Un grave siniestro vial se registra esta tarde en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura del kilómetro 9, entre las localidades de Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez, en sentido hacia Rosario. Se trata de una colisión entre dos camiones con obstrucción total de la calzada.

La alerta ingresó como «accidente con personas atrapadas», según el pedido inicial recibido por los servicios de emergencia.

/Inicio Código Embebido/

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De inmediato se dispuso un código rojo para ese tramo de la autopista y se confirmó el arribo de un helicóptero sanitario al lugar, aunque hasta el momento no se dieron a conocer más datos sobre el estado de los involucrados.

La mano en sentido a Rosario se encuentra cortada a la altura del kilómetro 9. Las autoridades recomiendan circular con precaución y, de ser posible, evitar la zona o buscar caminos alternativos, ya que la obstrucción de la calzada genera demoras en el tránsito entre Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez.

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?? CHOQUE ENTRE DOS CAMIONES EN LA AUTOPISTA: RESCATARON A UN CONDUCTOR QUE HABÍA QUEDADO ATRAPADO Un impactante siniestro vial se produjo en el kilómetro 9 de la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de Capitán Bermúdez, en la mano hacia Rosario https://t.co/IOpDYA49yB — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 5, 2026

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Personal de emergencias y de seguridad vial trabajan en el lugar. La información es preliminar y se irá actualizando con el correr de las horas.