En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Gimnasia (LP) vs. Belgrano

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Conrado Vicens

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Impactante choque entre dos camiones en autopista Rosario-Santa Fe con personas atrapadas

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 9, entre Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez, en sentido hacia Rosario. La mano a Rosario está cortada    

05/11/2026 | 17:10Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Choque entre dos camiones en la autopista Rosario-Santa Fe con personas atrapadas.

FOTO: Choque entre dos camiones en la autopista Rosario-Santa Fe con personas atrapadas.

Choque entre dos camiones en la autopista Rosario-Santa Fe con personas atrapadas.

FOTO: Choque entre dos camiones en la autopista Rosario-Santa Fe con personas atrapadas.

Choque entre dos camiones en la autopista Rosario-Santa Fe con personas atrapadas.

FOTO: Choque entre dos camiones en la autopista Rosario-Santa Fe con personas atrapadas.

Choque entre dos camiones en la autopista Rosario-Santa Fe con personas atrapadas.

FOTO: Choque entre dos camiones en la autopista Rosario-Santa Fe con personas atrapadas.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Un grave siniestro vial se registra esta tarde en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura del kilómetro 9, entre las localidades de Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez, en sentido hacia Rosario. Se trata de una colisión entre dos camiones con obstrucción total de la calzada.

La alerta ingresó como «accidente con personas atrapadas», según el pedido inicial recibido por los servicios de emergencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De inmediato se dispuso un código rojo para ese tramo de la autopista y se confirmó el arribo de un helicóptero sanitario al lugar, aunque hasta el momento no se dieron a conocer más datos sobre el estado de los involucrados.

La mano en sentido a Rosario se encuentra cortada a la altura del kilómetro 9. Las autoridades recomiendan circular con precaución y, de ser posible, evitar la zona o buscar caminos alternativos, ya que la obstrucción de la calzada genera demoras en el tránsito entre Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Personal de emergencias y de seguridad vial trabajan en el lugar. La información es preliminar y se irá actualizando con el correr de las horas.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un grave siniestro vial, una colisión entre dos camiones, con obstrucción total de la calzada en la autopista Rosario-Santa Fe.

¿Quiénes están involucrados? Dos camiones y los servicios de emergencia que responden al accidente.

¿Cuándo sucedió? Esta tarde, en el momento de la redacción del informe.

¿Dónde ocurrió? En la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura del kilómetro 9, entre Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez.

¿Cómo están los involucrados? Hasta el momento, no se han dado a conocer datos sobre el estado de los involucrados.

¿Por qué se recomienda precaución? Debido a la obstrucción de la calzada que genera demoras en el tránsito en la zona.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf