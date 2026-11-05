Quince investigadores del CONICET reciben los Premios Konex de Platino 2026 por su labor en Humanidades

La 47.ª edición de los Premios Konex, dedicada a las Humanidades Argentinas, celebró el reconocimiento a las personalidades más sobresalientes de la última década (2016-2025) en 21 disciplinas. En este contexto, quince investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) fueron distinguidos por sus destacadas trayectorias académicas y sus contribuciones al conocimiento en el país.

La ceremonia de premiación tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde asistieron autoridades de la Fundación Konex, integrantes del Gran Jurado y personalidades del ámbito académico y cultural.

Los Konex de Platino son otorgados a las figuras más sobresalientes en cada disciplina establecida para esta edición. El proceso de selección se realizó en dos etapas: primero, el Gran Jurado reconoció con Diplomas al Mérito a cinco personalidades por disciplina, y luego seleccionó a quienes recibirían el Konex de Platino. En algunas categorías, la distinción fue compartida.

Los investigadores del CONICET galardonados incluyen a María Isabel Santa Cruz en Filosofía; Eduardo Barrio en Lógica y Filosofía de la Ciencia; Florencia Luna en Ética y Bioética; Ricardo Ibarlucía en Estética; Claudia Briones en Ciencias Antropológicas; Sandra Carli en Educación; Hugo Vezzetti en Psicología; Gabriel Kessler en Sociología; Marcela Ternavasio en Historia Política, Cultural e Intelectual; Catalina Smulovitz en Ciencias Políticas; Daniel Heymann en Macroeconomía; Guillermo Cruces en Microeconomía; Andrea Rotnitzky en Econometría y Métodos Cuantitativos; y María Luisa Femenías en Estudios de Género, una disciplina incorporada excepcionalmente en esta edición.

En la categoría Historia Económica y Social, el investigador del CONICET Roy Hora compartió el Konex de Platino con Gerardo della Paolera.

Asimismo, recibieron el Konex de Platino Juan David Nasio en Psicoanálisis; María Victoria Murillo en Ciencias Políticas; Martín Diego Farrell en Filosofía del Derecho; Miguel Federico De Lorenzo en Derecho Privado; Víctor Abramovich y María Angélica Gelli en Derecho Constitucional e Internacional Público; Mario Ackerman y Domingo Juan Sesin en Derecho Administrativo, Tributario y Laboral; y Edgardo Alberto Donna en Derecho Penal y Procesal.

El sociólogo Juan Carlos Torre fue distinguido con el Konex de Brillante, máxima distinción que otorga la Fundación Konex a la personalidad más destacada en las Humanidades Argentinas durante el período evaluado.

Además, el Konex de Honor, destinado a personalidades fallecidas en la última década, fue otorgado póstumamente a la escritora, ensayista y crítica literaria Beatriz Sarlo, quien fue investigadora del CONICET. El Konex Mercosur reconoció al historiador uruguayo Gerardo Caetano.

Se entregaron también Menciones Especiales a Guillermo Calvo, Ricardo Gil Lavedra y Juan Carlos Torre, así como un reconocimiento en homenaje al jurista y filósofo del derecho Carlos Santiago Nino, quien también desarrolló parte de su trayectoria académica como investigador del CONICET. Entre las instituciones distinguidas se encontraban la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF).

El Gran Jurado de los Premios Konex 2026 estuvo integrado por veinte personalidades y fue presidido por Aída Kemelmajer de Carlucci (Konex de Brillante 2016 y Konex de Platino 1998 y 1996). Pablo Gerchunoff (Konex de Platino 2016) se desempeñó como secretario general y José Emilio Burucúa (Konex de Brillante 2016 y Konex de Platino 2014 y 2004) participó como invitado especial. Entre sus integrantes se encontraba Horacio Rosatti (Konex de Platino 2016), presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.