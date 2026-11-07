Celulares, perfumes y juguetes: los mercados donde más pesa el contrabando en Argentina

FOTO: Contrabando en Argentina: cuánto pierde el Estado y qué productos son los más afectados.

El contrabando y la subfacturación de importaciones provocarían una pérdida de ingresos fiscales de US$2.855 millones en 2026, equivalente al 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB), según un informe de MAP LATAM. La estimación abarca 15 sectores y advierte sobre las consecuencias para la recaudación, la producción y los consumidores.

El trabajo, publicado en octubre, analiza actividades que representan el 2,6% del PIB y el 14,5% del producto manufacturero. Por eso, la cifra no refleja el impacto de estas prácticas en toda la economía, sino únicamente en los rubros relevados.

Del total calculado, US$2.283 millones corresponden al contrabando y US$572 millones a la subfacturación. Son dos mecanismos distintos: el primero implica el ingreso ilegal de mercadería; el segundo consiste en declarar una importación por debajo de su valor real para pagar menos impuestos.

La mayor pérdida fiscal estimada se concentra en las bebidas espirituosas, con US$1.400 millones. Le siguen textiles e indumentaria, con US$470 millones; celulares, con US$255 millones; cigarrillos, con US$230 millones, y agroquímicos, con US$205 millones.

Para dimensionar el monto total, la consultora calcula que esos recursos equivaldrían al costo de construir unas 2.400 escuelas o 2.250 kilómetros de rutas nacionales, según los valores de infraestructura utilizados en el estudio.

La presencia de mercadería ilegal varía entre los sectores. El informe estima que el contrabando representa el 83% del mercado de perfumería árabe, el 40% del de celulares y el 33% del de juguetes. También lo ubica en el 15% en agroquímicos y yerba mate, el 13% en bebidas espirituosas, el 11% en cigarrillos y neumáticos, y el 10% en calzado deportivo.

En otros rubros, la medición se concentra en las importaciones subfacturadas. Según el relevamiento, esa práctica alcanza al 30% de las importaciones de textiles e indumentaria y de marroquinería, al 25% de las de televisores, al 22% de las de pequeños electrodomésticos y al 16% de las de línea blanca. Estos porcentajes tienen una base distinta de los calculados sobre el mercado total.

El estudio también estima que podrían generarse 11.300 empleos formales si la mercadería de contrabando fuera reemplazada por producción local. El cálculo comprende siete sectores que empleaban a unas 51.500 personas en 2025 y supone un incremento potencial del 22%.

Dentro de esa proyección sobresalen la yerba mate, con 3.400 puestos, y los juguetes, con 2.600. Se trata de una estimación de empleo que podría crearse bajo ese supuesto, no de un registro de despidos ocurridos durante el año.

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Para los consumidores, el informe advierte sobre riesgos sanitarios y de seguridad por productos que eluden controles, dificultades para conocer su origen y falta de respaldo de garantía o posventa. Para las empresas que operan en regla, señala pérdida de ventas y competencia con mercadería que evita impuestos y exigencias de calidad.

MAP LATAM vincula el problema con la flexibilización de controles sobre el comercio exterior y con deficiencias anteriores, como tecnología obsoleta y falta de capacitación. Entre los cambios analizados menciona la eliminación de verificaciones físicas y documentales obligatorias para determinados productos y de los valores de referencia utilizados para detectar posibles subfacturaciones antes del despacho.

La consultora plantea que la apertura comercial debe acompañarse con controles eficaces. Entre las medidas que identifica figuran reforzar la fiscalización aduanera, mejorar el seguimiento del origen y recorrido de los productos y exigir mayor identificación de los vendedores en plataformas digitales.

Los resultados combinan datos oficiales, información de cámaras empresarias y estimaciones sectoriales. Para calcular la subfacturación se compararon los valores declarados con precios de referencia; el impacto laboral se estimó a partir de los volúmenes de contrabando y la productividad de cada actividad.

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MAP Impacto adverso contrabando y subfacturación oct.26 (2).pdf by Octavio Liberali Guereschi

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Informe de Guillermo López.