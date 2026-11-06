El rey de Bélgica rechaza la renuncia de su primer ministro y llama al diálogo sobre el presupuesto

BRUSELAS (AP) — El rey Felipe de Bélgica tomó la decisión de no aceptar la renuncia del primer ministro Bart De Wever, quien había presentado su dimisión el pasado lunes tras el colapso de las negociaciones presupuestarias. En un contexto de crisis prolongada en el país, el monarca instó a De Wever y a la coalición gobernante a regresar a la mesa de trabajo.

El rey, que tiene la responsabilidad de supervisar la formación de los gobiernos nacionales, afirmó que estaba "aplazando su decisión" sobre la renuncia del primer ministro. Durante toda la semana, el monarca mantuvo consultas con los líderes de los partidos que conforman la coalición.

En un comunicado del Palacio Real, se destacó que "todos reafirmaron su determinación de alcanzar un acuerdo sobre una senda presupuestaria sólida para los próximos tres años". Además, se indicó que los líderes políticos acordaron actuar con responsabilidad y en un espíritu de compromiso.

Sobre la base de estas conversaciones, el rey decidió rechazar la renuncia de De Wever y le solicitó que reanudara de inmediato las negociaciones sobre el presupuesto. Se estableció que el primer ministro informará al rey el próximo 16 de noviembre.

Bart De Wever, un nacionalista flamenco de tendencia conservadora, asumió el cargo con la intención de abordar los problemas presupuestarios de un Bélgica que enfrenta una elevada deuda. Sin embargo, hasta el momento, no ha conseguido el respaldo de los otros miembros de su coalición de cinco partidos para sus propuestas.

Algunos analistas sugirieron que la renuncia de De Wever podría haber sido una estrategia política para presionar por un acuerdo. Desde su asunción en febrero de 2025, el primer ministro ha enfrentado dificultades para cerrar un pacto sobre el presupuesto de 2027, cuya fecha límite es el 31 de diciembre.

Bélgica es uno de los países más endeudados de la Unión Europea, junto a Francia e Italia. La carga de deuda ha aumentado en los últimos años, y factores como la pandemia de COVID-19 y la crisis energética han agravado la situación financiera del país.

La Comisión Europea ha pronosticado que la deuda de Bélgica alcanzará el 110% de su producto interno bruto (PIB) este año. Esta carga también plantea desafíos significativos en un contexto donde el gobierno busca incrementar el gasto en defensa.

La crisis del gobierno belga se desarrolla en medio de un clima de crecientes protestas estudiantiles y huelgas frecuentes, incluyendo varias jornadas nacionales de acción organizadas por los sindicatos.