Exclusivo: así es el mini Papamóvil cordobés en el que León XIV se movilizará por FAdeA

A pocos días de la histórica visita del papa León XIV a Córdoba, Cadena 3 accedió de manera exclusiva a las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para mostrar en detalle el inédito "mini Papamóvil" cordobés que trasladará al Santo Padre durante su recorrido por el predio.

El vehículo, diseñado y acondicionado por mano de obra local atendiendo a los estrictos protocolos de seguridad y comodidad del Vaticano, servirá para que el Pontífice pueda desplazarse entre los miles de fieles que se congregarán el próximo martes en el emblemático espacio fabril.

Logística de precisión para un evento masivo

El recorrido de la emisora por el predio permitió constatar el avance del operativo especial que transformará a FAdeA en el epicentro de la fe en la provincia. La logística contempla sectores específicos para el ingreso de delegaciones, áreas de asistencia sanitaria y un vallado especial a lo largo del circuito que recorrerá el mini Papamóvil para permitir el contacto cercano con la gente.

Durante la jornada del martes, se espera una marea humana para presenciar la alocución del Sumo Pontífice. Desde la organización remarcaron que todos los detalles técnicos y de movilidad dentro del recinto están listos para garantizar un despliegue seguro y ágil durante la histórica jornada.

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