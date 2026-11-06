Exclusivo: así es el mini Papamóvil cordobés en el que León XIV se movilizará por FAdeA
Cadena 3 recorrió el predio fabril donde el próximo martes el Papa León protagonizará un encuentro histórico ante una multitud, a bordo de un vehículo adaptado especialmente en Córdoba.
06/11/2026 | 10:27Redacción Cadena 3
FOTO: El mini Papamóvil cordobés.
A pocos días de la histórica visita del papa León XIV a Córdoba, Cadena 3 accedió de manera exclusiva a las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para mostrar en detalle el inédito "mini Papamóvil" cordobés que trasladará al Santo Padre durante su recorrido por el predio.
El vehículo, diseñado y acondicionado por mano de obra local atendiendo a los estrictos protocolos de seguridad y comodidad del Vaticano, servirá para que el Pontífice pueda desplazarse entre los miles de fieles que se congregarán el próximo martes en el emblemático espacio fabril.
Logística de precisión para un evento masivo
El recorrido de la emisora por el predio permitió constatar el avance del operativo especial que transformará a FAdeA en el epicentro de la fe en la provincia. La logística contempla sectores específicos para el ingreso de delegaciones, áreas de asistencia sanitaria y un vallado especial a lo largo del circuito que recorrerá el mini Papamóvil para permitir el contacto cercano con la gente.
Durante la jornada del martes, se espera una marea humana para presenciar la alocución del Sumo Pontífice. Desde la organización remarcaron que todos los detalles técnicos y de movilidad dentro del recinto están listos para garantizar un despliegue seguro y ágil durante la histórica jornada.
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Operativo. Ya rige la restricción de camiones en rutas nacionales por la visita del Papa León XIV
La Agencia Nacional de Seguridad Vial limitó el tránsito de vehículos de carga hasta el 13 de noviembre, de 6 a 22 horas, en corredores clave de Córdoba, Buenos Aires y accesos a la CABA.
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Lectura rápida
¿Qué evento se está preparando en Córdoba?
Se está preparando la visita del papa León XIV y el uso del "mini Papamóvil" diseñado para su traslado.
¿Quién diseñó el mini Papamóvil?
El mini Papamóvil fue diseñado y acondicionado por mano de obra local en FAdeA.
¿Cuándo tendrá lugar el evento?
El evento tendrá lugar el próximo martes, cuando se espera la visita del Santo Padre.
¿Dónde se llevará a cabo el evento?
El evento se llevará a cabo en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en Córdoba.
¿Por qué es importante la logística del evento?
La logística es crucial para garantizar un despliegue seguro y ágil, permitiendo el contacto cercano entre el Pontífice y los fieles.