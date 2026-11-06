Caputo atribuyó la suba del riesgo país al temor de que Milei no siga después de 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la suba del riesgo país al temor de los inversores ante un eventual cambio de gobierno en las elecciones de 2027. Durante una exposición en la Sociedad Rural Argentina (SRA), sostuvo que la incertidumbre responde a las dudas sobre la continuidad de Javier Milei y del programa económico.

"El problema no es que esté el presidente Milei, lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei", afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

Sus declaraciones se produjeron con el riesgo país por encima de los 900 puntos básicos, un nivel que el indicador elaborado por JP Morgan no registraba desde septiembre de 2025.

Caputo planteó que detrás de ese movimiento existe "esencialmente el temor de algunos de volver" al pasado. Así, volvió a relacionar el comportamiento de los mercados con el escenario político de cara a los próximos comicios presidenciales.

En su presentación también se refirió a la incertidumbre que generaron los resultados electorales en Brasil y Estados Unidos. Sobre este último país, rechazó que los cambios en la composición del Congreso puedan modificar el vínculo con la Argentina.

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"Algunos lo relacionan con las elecciones en EE.UU. y que entonces creen que se va a perder el apoyo de Estados Unidos", señaló. Luego aseguró: "Yo se lo puedo confirmar, con la relación con Estados Unidos nada cambia".

El ministro respaldó esa afirmación con las declaraciones del embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, quien había ratificado en la red social X el compromiso de Washington con el país.

"Nuestro compromiso con la Argentina es firme, estratégico y de largo plazo. Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina", había escrito el diplomático.

Durante su exposición, Caputo defendió el rumbo económico y expresó confianza en que los votantes valorarán los resultados de la gestión. "Me voy a dormir todos los días sabiendo que estamos haciendo lo mejor para los argentinos. Eso lo sé, no es que lo creo", manifestó.

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También presentó la continuidad del Presidente como una condición para sostener las políticas implementadas. "La única persona que garantiza ese rumbo es Javier Milei. Y no se los digo como ministro de Economía, se los digo como argentino", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que pueden cambiar los ministros y los integrantes del equipo económico, pero consideró necesario que Milei permanezca al frente del Gobierno. "Sé lo fácil que es perder la convicción. Sé el nivel de conocimiento que tenés que tener", expresó al insistir en la necesidad de mantener la orientación del programa.